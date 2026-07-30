La Audiencia de Las Palmas despide a una funcionaria histórica
La histórica funcionaria de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas cierra una trayectoria iniciada en los años 70 y vinculada a esta sala desde 1995
La Audiencia Provincial de Las Palmas despide este jueves a una de sus funcionarias más veteranas y queridas. Caridad Domínguez Díaz se ha jubilado después de más de cinco décadas de trabajo en la Administración de Justicia.
Su trayectoria comenzó en los años 70 y, desde agosto de 1995, estuvo destinada en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas. Más de treinta años en una misma sala que la convirtieron en una figura habitual y reconocida dentro del ámbito judicial grancanario.
Toda una vida profesional ligada a la Justicia
Caridad Domínguez inició su carrera cuando la Administración de Justicia funcionaba de una forma muy distinta a la actual.
A lo largo de los años vivió cambios de organización, nuevas leyes, la llegada de la informática y la transformación de los procedimientos judiciales. Su permanencia durante décadas la convirtió en memoria viva de una institución por la que han pasado numerosos magistrados, fiscales, abogados, funcionarios y ciudadanos.
Desde 1995 desarrolló su labor en la Sección Primera, donde permaneció hasta el momento de su jubilación.
Más de 30 años en la Sección Primera
Su incorporación a esta sección se produjo en agosto de 1995. Desde entonces, Caridad Domínguez formó parte del trabajo diario de una de las salas de la Audiencia Provincial de Las Palmas.
La despedida pone fin a una etapa profesional marcada por la constancia y por una vinculación excepcionalmente prolongada con el mismo destino.
Quienes han compartido trabajo con ella destacan, además de su experiencia, su calidad humana. “Bellísima persona” es una de las expresiones utilizadas para definir a una funcionaria que deja huella más allá de los expedientes y las tareas administrativas.
Una despedida cargada de afecto
La jubilación de Caridad Domínguez representa también el adiós a una generación de trabajadores que dedicó prácticamente toda su vida laboral al servicio público.
Su salida deja un vacío en la Sección Primera, pero también un legado construido durante décadas de trabajo silencioso, conocimiento acumulado y trato cercano.
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