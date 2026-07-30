Buscan a un conductor tras destrozar una autocaravana en Escaleritas

La Policía Nacional busca al conductor de una furgoneta que se dio a la fuga tras chocar contra una autocaravana estacionada en Escaleritas, en Las Palmas de Gran Canaria.

El accidente ocurrió sobre las 1:45 horas del lunes 27 de julio en la calle Marín y Cubas, en la zona de Las Chumberas. La autocaravana estaba aparcada frente a la vivienda de su propietario y no tenía ocupantes en el interior, por lo que el suceso se saldó sin heridos, aunque con importantes daños materiales.

El fuerte impacto despertó a un vecino

Un vecino escuchó la colisión y pudo ver parcialmente el vehículo implicado antes de que abandonara la zona.

Según la información disponible, se trataría de una Renault Kangoo de color gris con tonalidad verde metalizada.

La furgoneta habría quedado con daños considerables en la parte frontal y en el lateral derecho como consecuencia del golpe.

Las piezas que dejó esparcidas en la calle

La violencia del impacto hizo que varias partes del vehículo quedaran sobre la calzada.

Entre los restos localizados figuraban el retrovisor del lado del acompañante, fragmentos de faros e indicadores de dirección, el emblema de Renault, piezas de chapa y cristales.

Estos elementos podrían ayudar a los investigadores a confirmar el modelo del automóvil y localizarlo en talleres, garajes o estacionamientos de la capital grancanaria.

La Policía Nacional investiga la fuga

El conductor abandonó el lugar sin facilitar sus datos ni hacerse cargo de los daños causados en la autocaravana.

La Policía Nacional mantiene abierta la investigación para identificar a la persona que conducía el vehículo y esclarecer las circunstancias del accidente.

También se solicita colaboración ciudadana para localizar una Renault Kangoo con la numeración parcial 7509 y daños visibles en su parte frontal o lateral derecha. Cualquier información debe comunicarse directamente a las autoridades.