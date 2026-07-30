La cafetería de Las Palmas de Gran Canaria donde disfrutar de un desayuno único: tostas creativas y dulces caseros

Los desayunos han ido un paso más allá y ahora se han convertido toda una experiencia gastronómica. En Las Palmas de Gran Canaria se encuentra El Rincón de Pepa, un establecimiento que se ha convertido en una parada habitual para quienes buscan desayunos diferentes, con combinaciones originales y una presentación que cuida cada detalle.

Tostas irresistibles

Una de las grandes protagonistas de la carta son sus tostas, elaboradas con ingredientes frescos y combinaciones pensadas para salir de los desayunos tradicionales. Entre sus pospuestas se encuentran algunas opciones como:

Tosta Santorini : jamón ibérico, aguacate y tomate

: jamón ibérico, aguacate y tomate Tosta Bali : pollo desmenuzado, cebolla caramelizada, huevo a la plancha, pavo, queso gouda y tomate

: pollo desmenuzado, cebolla caramelizada, huevo a la plancha, pavo, queso gouda y tomate Tosta Formentera : con salmón, aguacate y queso crema

: con salmón, aguacate y queso crema Tosta Cerdeña: rúcula, aguacate, queso brie, tomate, nueces y miel

La combinación de ingredientes conquista a los clientes en cada bocado, pero el gran atractivo del establecimiento es la cuidada presentación de sus platos. Además, ofrece la posibilidad de crear un plato personalizado.

Brunch y opciones para todos los gustos

Además de sus desayunos, El Rincón de Pepa ofrece una propuesta de brunch que incluye diferentes elaboraciones dulces y saladas. El establecimiento también cuenta con opciones vegetarianas y permite adaptar algunos platos a las necesidades de los clientes.

La parte dulce también tiene un papel destacado en la carta. Sus cruasanes, tartas y galletas caseras son algunos de los productos más demandados por quienes vistan el local. La carrot cake, el croissant relleno con toppings o alguna de sus cookies son imprescindibles para los más golosos.

Quienes busquen opciones más saludables pueden disfrutar de yogur o açai acompañado de fruta y granola.

Horario y ubicación

El Rincón de Pepa se encuentra en la calle Italia, 16, en Las Palmas de Gran Canaria. Cuenta con una valoración de 4,4 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de quienes lo han visitado y han disfrutado de sus diferentes elaboraciones.

Abre de lunes a viernes en horario partido de 8:30 a 13:30 horas y de 18:00 a 20:30 horas, mientras que los sábados reduce su horario y solo ofrecer servicio de 9:00 a 14:00 horas. Los domingos el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.