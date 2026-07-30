Corte total en la Circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria: horario, duración y desvíos

La Circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria quedará cortada desde las 8.00 horas de este domingo, 2 de agosto, en sentido Tamaraceite y norte de la isla. El cierre afectará al tramo de la GC-3 que atraviesa el barranco del Guiniguada y se mantendrá durante las 24 horas del día durante unos 15 días para ejecutar la impermeabilización de uno de los dos tableros del viaducto.

Los vehículos que circulen desde el sur encontrarán el corte a la altura de Barranco Seco. Tendrán que abandonar la Circunvalación por la GC-31, atravesar los túneles de San José y continuar por la Avenida Marítima hasta los túneles de Julio Luengo, desde donde podrán enlazar con las vías que conducen hacia Tamaraceite y el norte de Gran Canaria.

La calzada en dirección sur permanecerá abierta durante esta primera fase. El Cabildo calcula que los trabajos en sentido norte terminarán alrededor del 15 de agosto. Cuando se reabra ese tablero, el cierre se trasladará durante otros 15 días a la calzada contraria.

En esa segunda fase, los vehículos que se dirijan hacia el sur serán desviados por los túneles de La Ballena, la conexión con Julio Luengo y la Avenida Marítima hasta alcanzar la GC-1.

La Avenida Marítima absorberá gran parte del tráfico

El desvío llevará a la Avenida Marítima una parte importante de los desplazamientos que normalmente utilizan la Circunvalación. Por el viaducto del Guiniguada pasan a diario más de 130.000 vehículos, por lo que se prevé un aumento de la circulación en las vías de la Ciudad Baja, especialmente en las horas de mayor movimiento.

El cierre total busca garantizar la seguridad de los operarios y permitir que la maquinaria trabaje sin interrupciones sobre todo el ancho del tablero.

El Cabildo y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria han mantenido reuniones para coordinar las afecciones sobre la red viaria y las rutas de varias líneas de Guaguas Municipales. La Consejería de Obras Públicas ha instalado señales a la entrada del túnel de Santo Domingo, después de Salto del Negro, y en la GC-31. Los paneles de la GC-1 y la GC-3 informan también del cierre.

El acceso a Lomo Blanco, Tafira y El Zurbarán se mantendrá desde la GC-31, por la subida de los túneles de San José. No podrá hacerse desde la propia Circunvalación. Esa conexión se cerrará únicamente durante la primera noche de las obras, entre las 22.30 horas del domingo y las 6.00 del lunes, para reasfaltar el enlace.

El Cabildo recomienda planificar los desplazamientos y utilizar el transporte público cuando sea posible. El estudio previo sitúa agosto como el mes con menor intensidad de tráfico en esta vía, aunque la Avenida Marítima soportará la mayor presión.

Una impermeabilización pendiente desde la construcción del puente

La obra permitirá impermeabilizar más de 18.000 metros cuadrados de los dos tableros del viaducto del Guiniguada. El puente carecía desde su construcción de esta protección, necesaria para impedir que el agua penetre en la estructura y alcance sus elementos internos.

Viaducto sobre el barranco Guiniguada. / Yaiza Socorro

Esa carencia afectó a los tensores de acero y obligó a ejecutar una reparación de emergencia entre 2023 y 2025 para devolver la estabilidad y la seguridad al viaducto. La intervención que empieza ahora busca proteger esos trabajos y evitar que la humedad vuelva a comprometer la estructura.

Las labores comenzarán el domingo, inmediatamente después del cierre, con el fresado de la calzada. Los operarios retirarán unos diez centímetros de asfalto hasta acercarse al hormigón del tablero. Después extenderán una capa de regularización para dejar la superficie plana antes de colocar las láminas asfálticas que formarán la impermeabilización.

La colocación de las láminas está prevista para el lunes por la tarde o el martes por la mañana. Después se asfaltará de nuevo el tablero antes de repetir la operación en sentido contrario.

Turnos dobles y más especialistas

La Consejería calcula que cada tablero requerirá entre ocho y nueve días de trabajo efectivo. Para acortar los plazos, Lopesan Asfaltos y Construcciones doblará los turnos y movilizará hasta 20 especialistas, frente a los cinco o seis habituales en este tipo de obra.

El desvío llevará a la Avenida Marítima una parte importante de vehículos

Los trabajos se desarrollarán durante el día, pero la calzada afectada permanecerá cerrada también por la noche. El cierre total busca garantizar la seguridad de los operarios y permitir que la maquinaria trabaje sin interrupciones sobre todo el ancho del tablero.

La impermeabilización tiene un presupuesto de 2,2 millones de euros y forma parte del contrato de 18,72 millones adjudicado para reasfaltar once kilómetros de la Circunvalación. El resto de esa actuación se ejecuta desde hace meses principalmente en horario nocturno.