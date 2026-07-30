Limpieza, accesibilidad y asfaltado: Darias aborda las mejoras pendientes en El Zardo con los vecinos

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, se reunió este miércoles con vecinos de El Zardo, El Dragonal y La Mina para abordar distintas necesidades relacionadas con el mantenimiento urbano, la limpieza, el transporte y la mejora de los equipamientos municipales.

En el encuentro participaron también la concejala del Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya, Esther Martín; el concejal de Coordinación Territorial, Alexis Rodríguez; la concejala de Juventud y Deportes, Carla Campoamor; y representantes de la Asociación Vecinal Zarmidra, presidida por Paco Cárdenes.

Demandas sobre mantenimiento y espacios públicos

Los asistentes trasladaron al grupo de gobierno varias solicitudes, entre ellas la reparación de las humedades del local social y el refuerzo de los trabajos de desbroce en distintas calles del barrio. También pidieron la poda de palmeras y arbustos en la calle Juan Ponce Pérez.

Otra de las cuestiones planteadas fue la mejora del acceso al Centro de Tecnificación de El Zardo, mediante la adecuación del firme y la limpieza de los márgenes. Los vecinos solicitaron además intervenciones en las canchas deportivas, las zonas verdes y el área de estacionamiento del recinto.

Carolina Darias señaló que estas peticiones serán remitidas a las áreas municipales correspondientes para analizar su viabilidad y establecer, en su caso, su programación.

Tres calles incluidas en el plan de asfaltado

Durante la reunión, la alcaldesa informó de que el Plan de Asfaltado 2024-2031 contempla la renovación del pavimento de las calles Tiscamanita, Cotillo y Juan Ponce Pérez.

Este programa municipal prevé una inversión total de 40 millones de euros, distribuida entre los cinco distritos de Las Palmas de Gran Canaria.

Darias también explicó el funcionamiento del servicio municipal de control de plagas. Las incidencias pueden comunicarse a través del teléfono 928 448 745 o del correo electrónico controldeplagas@laspalmasgc.es.

Actuaciones realizadas en el barrio

El Ayuntamiento repasó algunas de las intervenciones ejecutadas durante los últimos años en El Zardo y su entorno. Entre ellas figuran la renovación de las aceras de las calles Tiscamanita y Camilo Martinón Navarro, así como distintas mejoras de accesibilidad en El Dragonal.

También se mencionaron la implantación del quinto contenedor, las diferentes fases del Plan de Higiene Urbana y la organización periódica de puntos de acopio transitorio para la retirada de residuos.

Otra de las actuaciones destacadas fue la apertura del Centro de Tecnificación de El Zardo, considerado la instalación deportiva municipal de mayor tamaño de la ciudad.

Nuevos contratos para vías públicas y recogida de residuos

La alcaldesa informó asimismo sobre el contrato de mantenimiento y conservación de las vías públicas, que se encuentra en fase de licitación. El servicio contará con un presupuesto de 42,8 millones de euros para los próximos cuatro años.

Según los datos facilitados por el Ayuntamiento, el contrato supondrá un incremento del 143% en la inversión destinada a la conservación de calzadas, aceras y espacios públicos. También incluirá actuaciones para mejorar la accesibilidad y reducir los tiempos de respuesta ante incidencias.

Por otro lado, las ofertas presentadas para el nuevo contrato de recogida de residuos se encuentran en fase de estudio. El procedimiento contempla una inversión de 156,9 millones de euros durante ocho años.

El futuro servicio prevé incorporar más de 100 vehículos, sumar 191 profesionales y renovar el equipamiento con más de 10.000 contenedores.

El Ayuntamiento también señaló que el contrato de control de plagas, en funcionamiento desde el pasado año, ha permitido duplicar los equipos de trabajo y ampliar las intervenciones preventivas y correctivas en los barrios de la capital grancanaria.