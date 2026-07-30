Mejoras en Barranco Seco: Las Palmas de Gran Canaria sigue a la espera de la nueva depuradora

El contrato firmado entre el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Emalsa contempla mejoras en la depuradora de Barranco Seco dentro del paquete de 84 actuaciones a desarrollar en los próximos años. Esta infraestructura hidráulica, situada en el Cono Sur capitalino, se encuentra obsoleta y sobrepasada, tal y como han reconocido desde el propio Consistorio en más de una ocasión, por lo que necesita una serie de actualizaciones en lo que se construye la segunda depuradora de la ciudad.

El plan firmado con Emalsa incluye una serie de actuaciones hidráulicas en el Cono Sur que tienen como objetivo el vertido cero y optimizar el trabajo de la depuradora de Barranco Seco. Además de las mejoras previstas en las instalaciones, también se hará una cubierta de placas fotovoltaicas sobre el depósito de mayores dimensiones con la intención de dotar de energía a la central.

100 millones de financiación

El Ayuntamiento ya cuenta con 100 millones de euros de financiación a través del Ministerio de Transición Ecológica para la construcción de esa segunda depuradora, tal y como recordó este jueves el concejal de Aguas, Francisco Hernández Spínola. La idea con esta infraestructura, que estará previsiblemente en La Isleta, será descongestionar Barranco Seco.

La alcaldesa, Carolina Darias, apuntó que están cerrando el acuerdo con el Ministerio de Defensa para poder habilitar en terrenos suyos esta segunda depuradora. Hasta ahora se han barajado las explanadas anexas a la nueva zona de depósitos del Puerto, en la cara norte de La Isleta.

Estas mejoras acordadas con Emalsa, al igual que la nueva depuradora, están incluidas en el Plan Estratégico del Ciclo Integral del Agua aprobado en 2024. Se trata de un plan valorado en 857 millones de euros con un centenar de intervenciones y 52 nuevas infraestructuras. Además de actuaciones en 1.000 kilómetros de redes.