Nueva línea 27 de Guaguas Municipales: recorrido y horarios para llegar al Campus de Tafira

Guaguas Municipales pondrá en servicio este domingo, 2 de agosto, la línea 27 para enlazar Siete Palmas con el Campus Universitario de Tafira mientras duren las obras del viaducto del Guiniguada. El cierre de la Circunvalación obligará también a recortar los recorridos de las líneas 26 y 48.

Ambas terminarán en la parada 971 de Pintor Felo Monzón, junto a Hipercor. Desde allí, los viajeros tendrán que hacer transbordo a la 27 para continuar hasta el Campus. El nuevo servicio funcionará desde las 7.00 horas y la última expedición saldrá de Siete Palmas a las 21.10.

El corte comenzará a las 8.00 horas del domingo y se mantendrá las 24 horas del día. Durante la primera quincena de agosto, con el viaducto cerrado en sentido norte, la línea 27 llegará a Tafira por la Circunvalación y regresará por el Jardín Canario y la carretera de Almatriche.

El recorrido se invierte el 16 de agosto

A partir del 16 de agosto, cuando las obras pasen a la calzada en sentido sur, el recorrido se invertirá: accederá al Campus por Almatriche y el Jardín Canario y volverá a Siete Palmas por la Circunvalación.

Guaguas Municipales modificará además los horarios de la línea 26. La información se difundirá en las paradas afectadas mediante códigos QR y estará disponible en la web y la aplicación móvil de la compañía.