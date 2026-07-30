Nueva línea 27 de Guaguas Municipales: recorrido y horarios para llegar al Campus de Tafira
La empresa municipal habilita la línea 27 para conectar Siete Palmas con el Campus de Tafira mientras duren las obras del viaducto del Guiniguada
Guaguas Municipales pondrá en servicio este domingo, 2 de agosto, la línea 27 para enlazar Siete Palmas con el Campus Universitario de Tafira mientras duren las obras del viaducto del Guiniguada. El cierre de la Circunvalación obligará también a recortar los recorridos de las líneas 26 y 48.
Ambas terminarán en la parada 971 de Pintor Felo Monzón, junto a Hipercor. Desde allí, los viajeros tendrán que hacer transbordo a la 27 para continuar hasta el Campus. El nuevo servicio funcionará desde las 7.00 horas y la última expedición saldrá de Siete Palmas a las 21.10.
El corte comenzará a las 8.00 horas del domingo y se mantendrá las 24 horas del día. Durante la primera quincena de agosto, con el viaducto cerrado en sentido norte, la línea 27 llegará a Tafira por la Circunvalación y regresará por el Jardín Canario y la carretera de Almatriche.
El recorrido se invierte el 16 de agosto
A partir del 16 de agosto, cuando las obras pasen a la calzada en sentido sur, el recorrido se invertirá: accederá al Campus por Almatriche y el Jardín Canario y volverá a Siete Palmas por la Circunvalación.
Guaguas Municipales modificará además los horarios de la línea 26. La información se difundirá en las paradas afectadas mediante códigos QR y estará disponible en la web y la aplicación móvil de la compañía.
- Todos los barrios de Las Palmas de Gran Canaria por donde pasará el punto limpio móvil en febrero
- Desalojo en el campus de Tafira de la ULPGC tras el envío de un correo con amenazas terroristas
- El 70048 llega a Las Palmas de Gran Canaria: cuatro trabajadoras de una firma de moda pellizcan el segundo premio de la Lotería de Navidad en Mesa y López
- Las escuelas públicas de Las Palmas de Gran Canaria deniegan la matrícula a tres niños por ser sordos
- La humedad nos come': Las lluvias agravan la situación de unas viviendas en La Isleta a la espera de su reforma
- Carolina Darias, sobre el cierre de la panadería Miguel Díaz: 'No es una decisión agradable, pero la legalidad no tiene atajos
- Las lágrimas de Carolina Darias al saber que Las Palmas de Gran Canaria es finalista a Capital Europea de la Cultura: 'Ha sido difícil, pero ha sido posible
- Pelea en Mesa y López: rompe de un puñetazo la luna trasera de un coche y el conductor lo atropella y huye