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Nueva línea 27 de Guaguas Municipales: recorrido y horarios para llegar al Campus de Tafira

La empresa municipal habilita la línea 27 para conectar Siete Palmas con el Campus de Tafira mientras duren las obras del viaducto del Guiniguada

Un vehículo de la línea 26 de Guaguas Municipales circula por el Campus de Tafira.

Un vehículo de la línea 26 de Guaguas Municipales circula por el Campus de Tafira. / Nacho Gonzalez Oramas / Guaguas Municipales

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La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

Guaguas Municipales pondrá en servicio este domingo, 2 de agosto, la línea 27 para enlazar Siete Palmas con el Campus Universitario de Tafira mientras duren las obras del viaducto del Guiniguada. El cierre de la Circunvalación obligará también a recortar los recorridos de las líneas 26 y 48.

Ambas terminarán en la parada 971 de Pintor Felo Monzón, junto a Hipercor. Desde allí, los viajeros tendrán que hacer transbordo a la 27 para continuar hasta el Campus. El nuevo servicio funcionará desde las 7.00 horas y la última expedición saldrá de Siete Palmas a las 21.10.

El corte comenzará a las 8.00 horas del domingo y se mantendrá las 24 horas del día. Durante la primera quincena de agosto, con el viaducto cerrado en sentido norte, la línea 27 llegará a Tafira por la Circunvalación y regresará por el Jardín Canario y la carretera de Almatriche.

El recorrido se invierte el 16 de agosto

A partir del 16 de agosto, cuando las obras pasen a la calzada en sentido sur, el recorrido se invertirá: accederá al Campus por Almatriche y el Jardín Canario y volverá a Siete Palmas por la Circunvalación.

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Guaguas Municipales modificará además los horarios de la línea 26. La información se difundirá en las paradas afectadas mediante códigos QR y estará disponible en la web y la aplicación móvil de la compañía.

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