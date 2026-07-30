Nuevo giro en el 'caso Valka': el juez eleva el presunto fraude de Parques y Jardines a 1,1 millones
El instructor transforma la causa en sumario al detectar un quebranto millonario para el erario municipal por sobrecostes en las facturas de suministro de agua
Nuevo giro judicial en la pieza del caso Valka que investiga si hubo corrupción en el área de Parques y Jardines para favorecer los intereses particulares del empresario Felipe Guerra. El magistrado Rafael Passaro Cabrera ha transformado las diligencias previas en un procedimiento de sumario al detectar que el presunto fraude para el erario público habría ascendido hasta los 1,1 millones de euros, de los que inicialmente solo se había detectado un desfase de 430.000 euros.
Así lo ha reflejado en un auto dictado esta semana por la plaza número 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria. Esta causa investiga a la exconcejala del Ayuntamiento Inmaculada Medina, a Felipe Guerra como presunto beneficiario, al exjefe de Parques y Jardines Miguel Ángel Padrón y al posterior responsable del área, Sergio González Cubas.
El juez concluye tras las diligencias practicadas hasta la fecha que "la continuación del procedimiento por los trámites de las diligencias previas ya no se acomoda a la naturaleza y gravedad de los hechos que son objeto de investigación en la presente causa".
Malversación agravada
El auto pone de manifiesto que existen "indicios racionales" de la comisión de un delito continuado de malversación de caudales públicos agravado por causar un perjuicio superior a 250.000 euros, en concurso con delitos de falsedad en documento público, prevaricación administrativa, fraude a la Administración, cohecho y blanqueo de capitales.
"Los informes incorporados a la causa, elaborados a partir de la documentación administrativa, contable y bancaria recabada durante la instrucción, ponen de manifiesto, de forma indiciaria, la existencia de un relevante desfase entre el suministro realmente efectuado y el facturado", detecta el instructor del procedimiento.
Por tanto, manifiesta que los hechos que se investigan podrían implicar la aplicación de una pena agravada de malversación, que se castiga con hasta 12 años de prisión, lo que excede del ámbito del procedimiento abreviado y eleva la causa a sumario.
Habrá ampliación.
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