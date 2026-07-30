Las Palmas de Gran Canaria impulsa la náutica y cuatriplica su impacto social y económico
La colaboración público-privada movilizará 120.000 euros para ampliar el acceso ciudadano a actividades náuticas, la formación y el empleo en la economía azul
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado este jueves, 30, en Junta de Gobierno, cuatro convenios de colaboración destinados a ampliar el acceso de la ciudadanía a las actividades náuticas, promover la inclusión, preservar la vela latina canaria y reforzar la competitividad de las pequeñas empresas vinculadas a la economía azul.
Los acuerdos se formalizarán con el Real Club Náutico de Gran Canaria, la Federación de Vela Latina Canaria de Botes, el Club Marítimo Varadero de Gran Canaria y la Federación Provincial de la Pequeña y Mediana Empresa del Metal y Nuevas Tecnologías de Las Palmas (Femepa). La aportación municipal asciende a 60.000 euros, cuantía que será igualada por las entidades colaboradoras mediante aportaciones económicas, medios materiales, personal especializado y recursos propios, movilizando un valor total conjunto de 120.000 euros. De esta manera, con esta iniciativa de colaboración público-privada se duplica el impacto presupuestario y el alcance social, deportivo y económico de estas actuaciones.
Aportación municipal
El concejal del área de Ciudad de Mar y Desarrollo Local, Pedro Quevedo, destacó que «estos convenios demuestran que la colaboración con las entidades de la ciudad no solo suma recursos, sino que multiplica resultados. Con una aportación municipal de 60.000 euros conseguimos movilizar 120.000 euros y actuar simultáneamente en inclusión, juventud, envejecimiento activo, patrimonio cultural, formación, empleo y competitividad empresarial».
Quevedo añadió que «el principal valor de esta alianza está en las personas. Las actividades alcanzan a personas con discapacidad, alumnado de centros educativos, jóvenes de entre 11 y 19 años, población adulta, deportistas, profesionales y pequeñas empresas. Se trata de abrir el mar a toda la ciudadanía y convertirlo en una fuente de bienestar, oportunidades y actividad económica sostenible».
Real Club Náutico y Federación de Vela
El convenio con el Real Club Náutico de Gran Canaria destina 20.000 euros municipales al proyecto 'Un Mar Inclusivo 2026'. Con una aportación equivalente por parte del club, la iniciativa dispondrá de 40.000 euros para promover la vela adaptada entre asociaciones y centros educativos con aulas enclave, desarrollar cursos de iniciación y tecnificación, y organizar una competición de vela inclusiva.
De otro lado, el acuerdo con la Federación de Vela Latina Canaria de Botes impulsará el proyecto 'Achicando el Bote', dotado con 30.000 euros en total (15.000 euros municipales). Las actuaciones se orientarán a la difusión y conservación de este Bien de Interés Cultural mediante bautizos de mar, visitas, seminarios y charlas orientadas a jóvenes de entre 11 y 19 años. La iniciativa busca revertir el bajo índice de práctica de este deporte tradicional entre las nuevas generaciones.
Varadero y Femepa
El convenio con el Club Marítimo Varadero de Gran Canaria cuenta con una aportación municipal de 10.000 euros, completada con otros 10.000 euros por la entidad. Este acuerdo facilitará el acceso de la población adulta de cualquier edad a los deportes de vela, promoviendo sus beneficios físicos y consolidando a la capital como destino para la práctica de modalidades acuáticas durante todo el año. Impulso a la competitividad de las pymes náuticas
El cuarto convenio, tramitado desde el área de Promoción Económica, se formaliza con Femepa con un valor conjunto de 30.000 euros (15.000 euros de aportación municipal). La colaboración permitirá desarrollar acciones de formación, asesoramiento técnico, la IX Semana Profesional de la Náutica y la promoción exterior del sector. El objetivo de esta actuación es mejorar la competitividad del tejido productivo local en la náutica deportiva y las reparaciones navales, compuesto en un 90 % por pequeñas y medianas empresas con una media de cinco trabajadores. FEMEPA agrupa actualmente a 1.507 empresas y representa a 20.746 personas trabajadoras.
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