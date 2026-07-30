Dos tanques de tormentas, una ebar nueva y Reina Mercedes: Las Palmas de Gran Canaria hará 84 obras junto a Emalsa
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria destinará 35,5 millones de euros a 84 actuaciones para mejorar la red de saneamiento y evitar el vertido al mar.
Dos tanques de tormentas, una nueva estación de bombeo en San José o la reparación del colector de la urbanización Reina Mercedes. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha firmado un contrato con Emalsa que incluye 84 actuaciones. El acuerdo contempla una inversión de 35,5 millones de euros a ejecutar en los próximos años. Según adelantaron este jueves la alcaldesa, Carolina Darias, y el concejal de Aguas, Francisco Hernández Spínola, la idea será arrancar este año con las primeras obras. Para ello, aprobarán en el Pleno de este viernes una modificación de crédito por valor de 11,5 millones.
Estas 84 actuaciones están incluidas en el Plan Estratégico del Ciclo Integral del Agua aprobado en pleno en mayo de 2024. Las obras escogidas para este contrato se centran en evitar el vertido cero al mar y en mejorar la red de saneamiento en barrios como Guanarteme, La Isleta o Tamaraceite. Darias resaltó que se trata de un impulso a esta planificación y definió el acuerdo alcanzado con Emalsa como “el mayor esfuerzo inversor realizado hasta la fecha en materia de infraestructuras hidráulicas en la ciudad”.
Obras para alcanzar el vertido cero
Con el objetivo de alcanzar el vertido cero, habrá actuaciones de impulsión entre la estación de bombeo (EBAR) de Lady Harimaguada a la nueva que se construirá en la zona de San José. Además, el programa incluye la red de impulsión desde esta última a la depuradora de Barranco Seco, donde habrá distintas mejoras. También figuran en el contrato un tanque de tormentas en Lady Harimaguada y otro en San José. Hasta ahora, la ciduad solo contaba con una infraestructura de este tipo en Churruca.
En cuanto a la red de saneamiento y la renovación de los colectores, será aquí donde se concentre el mayor esfuerzo. El Consistorio se ha marcado como obras prioritarias, según adelantó el concejal de Aguas, la urbanización Reina Mercedes, donde los vecinos llevan años denunciando las inundaciones que se producen cada vez que llueve con intensidad, y Las Coloradas, uno de los posibles focos de la contaminación fecal de El Confital.
Otras actuaciones serán en Alcaravaneras, Guanarteme, Tamaraceite, Casa Ayala, Escaleritas, los Riscos, Siete Puertas, La Montañeta, La Isleta, Vegueta, Arenales o El Fondillo, entre otros barrios repartidos por toda la ciudad.
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