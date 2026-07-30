Zárate celebra que Las Folías se mantiene abierta: "Muchas familias no se pueden permitir desplazarse a otro centro"

Meses de movilizaciones en el barrio de Zárate han terminado por dar sus frutos: la escuela infantil Las Folías permanecerá abierta al menos durante el curso 2026-27. Este centro público, dependiente del Gobierno de Canarias, es el único de estas características ubicado en el Cono Sur de Las Palmas de Gran Canaria. Estaba previsto echarle el cierre de forma definitiva con la llegada del verano, lo que la Asociación Vecinal de Zárate vio como manera de arrebatar "la única herramienta que tienen las familias humildes" del entorno.

El barrio recibe ahora la noticia con "una alegría inmensa" después de haber mantenido diversas reuniones, organizado varias manifestaciones en los últimos meses y recogido más de 3.000 firmas oponiéndose al cierre del centro. Pero el viraje tiene matices: se ha decretado el cierre administrativo del centro, por lo que pasa a depender de la escuela infantil La Fuente mientras la Consejería de Educación habilita aulas infantiles de dos a tres años.

Creación de aulas infantiles

La directora general de Protección a la Infancia y las Familias, Sandra Rodríguez González, explica que se va a "mantener el personal necesario en las instalaciones" a lo largo del próximo curso escolar. "Nos hemos estado poniendo en contacto con las familias para que nos ratifiquen si quieren continuar en la escuela infantil que se les designó tras el cierre o si quieren retornar al aula que vamos a mantener abierta en este curso 2026-27".

En cualquier caso, para el barrio de Zárate se trata de un motivo de alegría. La secretaria de la asociación vecinal, Teresa Ramírez Fleites, explica que se trata de recurso de especial importancia para buena parte de las familias, teniendo en cuenta su "alta vulnerabilidad" y que "muchas personas que no se pueden permitir desplazarse a otro centro".

La Consejería de Bienestar Social justificó el cierre de la escuela infantil por una baja matriculación

El argumento inicial de la Consejería de Bienestar Social se sustentaba en una falta de matriculación que también afecta a la escuela infantil Anaga, ubicada en Santa Cruz de Tenerife. Al igual que con Las Folías, el Gobierno proyectaba el cierre del centro, pero finalmente se mantendrá abierto y dependerá, en este caso, de Bentenuya.

En declaraciones anteriores, Sandra Rodríguez González aseguró que esta medida iría aparejada al traslado del profesorado para "optimizar los recursos" en aquellos centros que tienen una falta de personal.

La hoja de ruta

La Consejería de Educación medió con la de Bienestar Social para trasladar la importancia que tiene este servicio en el barrio de Zárate, especialmente ligado a su contexto socioeconómico. Este giro en la hoja de ruta garantiza su apertura de cara al próximo curso, aunque no resuelve definitivamente su futuro. Desde hace tiempo se viene contemplando una transferencia de competencias, si bien esta es una posibilidad que aún no está sobre la mesa.

Como algunos niños y niñas ya habían sido rematriculados en otras escuelas infantiles, Teresa Ramírez indica que "ahora solo falta que se reubiquen otra vez y que se abran nuevas listas". Por otro lado, aunque consideran que el centro está equipado con todos los recursos necesarios, añade que solo faltaría incorporar la recogida temprana para aquellas familias que lo necesiten: "Es el único requisito que le falta".