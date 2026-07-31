La Bonoloto cae en Las Palmas de Gran Canaria

La Bonoloto ha vuelto a repartir suerte en Canarias. Dos de los diez boletos acertantes de segunda categoría del sorteo celebrado este jueves, 30 de julio de 2026, fueron validados en Gran Canaria y Tenerife, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

Los boletos premiados lograron cinco aciertos más el número complementario. Uno fue vendido en un punto situado en el Centro Comercial El Mirador, en Las Palmas de Gran Canaria, mientras que el otro se validó en Playa de San Juan, en Tenerife.

El punto de venta grancanario está ubicado en la autovía GC-1, kilómetro 5, dentro del Centro Comercial El Mirador, en Las Palmas de Gran Canaria.

Este establecimiento figura entre los diez lugares de España donde se validaron apuestas de segunda categoría.

Por el momento no se conoce la identidad de la persona premiada ni si se trató de una apuesta individual o compartida.

Tenerife también suma un acertante de segunda categoría

El segundo boleto canario fue sellado en un establecimiento de la avenida Juan Carlos I, número 14-A, en Playa de San Juan, dentro de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

El punto aparece actualmente señalado como temporalmente deshabilitado para la venta, aunque fue allí donde se validó la apuesta premiada correspondiente al sorteo.

Los restantes boletos de segunda categoría se repartieron por Calpe, Montuïri, Nalda, Columbrianos, San Rafael, El Real de San Vicente, Valladolid y Zaragoza.

La combinación ganadora estuvo formada por los números: 1, 3, 9, 11, 17 y 19.

El sorteo dejó un solo acertante de primera categoría, con seis números correctos. El boleto fue validado en la calle Cea Bermúdez, número 21, en Madrid.

La Bonoloto contabilizó además diez acertantes de segunda categoría, 204 de tercera, 8.221 de cuarta y 121.525 de quinta.

La recaudación alcanzó los 2.896.237 euros, mientras que el bote anunciado era de 2,8 millones de euros.

¿Cómo se juega a la Bonoloto?

Logo de la Bonoloto / La Provincia

El Sorteo de la Bonoloto se celebra todos los días de la semana. El boleto está formado por 8 columnas, cada una de las cuales con número que van desde el 1 al 49. En cada sorteo se extraen 6 bolas del bombo principal y una bola más de un segundo bombo que corresponde al reintegro.

La Bonoloto permite jugar mediante apuesta simple o múltiple. En el primer caso, cada apostante deberá rellenar tantas columnas como apuestas quiera realizar. En cada una de ellas rellenará 6 números. En el caso de la apuesta múltiple, solo se marcan número de una columna y en función del número de apuestas que se quiera jugar, se seleccionará una cantidad de números diferente entre una de las siguientes posibles:

Si marcas la casilla de 44 apuestas, deberás seleccionar 5 números en el primer bloque. El conjunto formado por esos cinco números elegidos juega con cada uno de los restantes números del bloque, formándose así 44 conjuntos de seis pronósticos, es decir, 44 apuestas

Si marcas la casilla de 7 apuestas, deberás seleccionar 7 números en el primer bloque

Si marcas la casilla de 28 apuestas, deberás seleccionar 8 números en el primer bloque

Si marcas la casilla de 84 apuestas, deberás seleccionar 9 números en el primer bloque

Si marcas la casilla de 210 apuestas, deberás seleccionar 10 números en el primer bloque

Si marcas la casilla de 462 apuestas, deberás seleccionar 11 números en el primer bloque

¿Cuánto cuesta jugar?

El importe de cada apuesta es de 0,50 euros. El importe mínimo del boleto completo es 1 euro, por tanto: Si tu boleto participa en un único sorteo, debe incluir al menos 2 apuestas (50 céntimos x 2 apuestas x 1 sorteo = 1 euro). Si tu boleto participa en dos o más sorteos (sorteo semanal), puede incluir desde 1 única apuesta (50 céntimos x 1 apuesta x 2 sorteos = 1 euro).

Premios de la Bonoloto

En BonoLoto se destina el 55% de la recaudación a premios, distribuyéndose entre las siguientes categorías de premios:

1ª Categoría: si se aciertan los 6 números de la combinación ganadora.

2ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora más la extracción correspondiente al número complementario*

3ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora

4ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora

5ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora

Reintegro: si el número destinado a este premio coincide con el de tu boleto y vendrá referido al importe total de apuestas en las que has participado.

Sorteo Semanal: el reintegro para la modalidad de abono o sorteo semanal se sorteará cada día, asignándose el premio correspondiente al valor de la apuesta diaria.

Sorteo Diario: el reintegro para la modalidad de participación diaria vendrá determinado por el dígito ganador del sorteo del día de participación.