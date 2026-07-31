Carnaval, facturas pendientes y otras fiestas: Sociedad de Promoción recibe 6,7 millones de euros

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria inyecta en la Sociedad de Promoción 6,7 millones de euros. El Pleno celebrado este viernes aprobó tres modificaciones de crédito para cubrir las deudas que arrastra la empresa municipal desde el año pasado, dotar de mayor presupuesto a los eventos organizados este año -incluido el Carnaval, el Temudas o el Festival de Cine-, así como aumentar el presupuesto de la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031.

El concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, defendió esta inyección presupuestaria para poder saldar las deudas con proveedores y aminorar el periodo medio de pago que actualmente tiene Sociedad de Promoción. Además, recordó que han aprobado un plan de acción para dar solución a este problema. El Ayuntamiento recibió en junio un toque de atención de la Intervención municipal al no respetarse el límite de 30 días para pagar a proveedores.

Periodo medio de pago

Spínola presumió que ya en el mes de junio han reducido el periodo medio de pago en 15 días con respecto al mes anterior: de 81 a 66. El periodo del ayuntamiento capitalino propiamente dicho asciende a 20,10 días; pero es en Geursa y Sociedad de Promoción donde sigue habiendo un problema: 89,4 y 94,27 días, respectivamente. "Hay ya un refuerzo en las sociedades mercantiles, tendrán medidas para que haya un control del pago de facturas", precisó el edil.

Sala llena para ver 'Resurrection' de Bi Gan en el Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. / LP/DLP

De los tres paquetes aprobados este viernes, el primero viene a compensar las pérdidas de la Sociedad de Promoción en el ejercicio 2025. Se trata de una inyección de 1,79 millones de euros. Spínola precisó que esta línea de crédito permitirá reducir el periodo medio de pago a proveedores. “Tenemos un problema en este sentido. Con el programa que vamos a poner en marcha estaremos en condiciones de evitar que esta situación vuelva a ocurrir”, explicó.

El último Carnaval recibe 2,5 millones por el encarecimiento del caché de los artistas internacionales

El segundo paquete corresponde con un crédito de 800.000 euros para incrementar los gastos de la Sociedad de Promoción de cara a la candidatura europea. Spínola matizó que la idea será “garantizar que los proyectos ganen en consistencia”. El edil recordó que la candidatura se encuentra en su fase final, de ahí ese impulso que le quieren dar de aquí a diciembre, que será cuando el Ministerio de Cultura dé su veredicto.

Por último, el Pleno aprobó un suplemento de 4,12 millones con remanentes de tesorería para pagar partidas de este año. Spínola precisó que se trata “de unos créditos necesarios por el incremento generalizado y espectacular de los costes de organización y producción en la programación cultural. Esto le pasa a todas las administraciones públicas”.

El grueso, para el Carnaval

El grueso de este suplemento se lo lleva la pasada edición del Carnaval: 2.509.608 euros. La memoria elaborada por Hacienda justifica este importe en el gasto en artistas nacionales e internacionales de gran relevancia, "que en este ejercicio han aumentado sus cachés respecto a años anteriores hasta casi un 40% adicional". Tan solo la actuación de Marc Anthony costó 1,4 millones. También se han encarecido los servicios de seguridad y otros costes indirectos.

Concierto de Marc Anthony el pasado mes de febrero. / Andrés Cruz

Por otro lado, la Fundación Arte y Pensamiento Martín Chirino recibe 50.000 euros, el festival de teatro, música y danza Temudas 350.000; la Banda Sinfónica Municipal 180.827; la última edición del Festival Internacional de Cine necesita una inyección de otros 419.700; además, los servicios de limpieza, pólizas de seguros o de mantenimiento también reciben 360.000 euros. Por último, las fiestas del Carmen, La Naval, San Lorenzo, El Pilar y los Dolores necesitan un crédito 250.000 euros.

El edil del PP Ignacio Guerra de la Torre definió la empresa municipal como "un verdadero saco sin fondo, no ha habido controles". Además, preguntó qué ocurre con los proyectos de la capitalidad que no han salido a la luz. Por su parte, el portavoz de Vox, Alberto Rodríguez, volvió a insistir en disolver la entidad. Mientras, el concejal de Coalición Canaria, David Suárez, tachó el agujero de "escándalo" que se fueran a pagar ahora facturas pendientes del año pasado y denunció la falta de personal que tiene la sociedad.

Spínola insistió en que Promoción "deberá cerrar con superávit 2026 si o sí" con el nuevo plan de acción. "La idea es que todas las empresas municipales paguen en tiempo y forma", subrayó. La alcaldesa sugirió que "pronto" desvelarán los proyectos de recuperación del edificio Fyffes y el Cine Guanarteme, ambos vinculados a la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031.