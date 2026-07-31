El concierto entre contenedores del TEMUDAS ya tiene fecha y entradas

Uno de los conciertos más esperados del TEMUDAS vuelve al Puerto de Las Palmas. La Orquesta Filarmónica de Gran Canaria actuará el próximo 26 de septiembre entre grúas y contenedores para cerrar la edición del 30.º aniversario del festival.

Las entradas saldrán a la venta este viernes 31 de julio por un precio único de 15 euros a través de lpacultura.com. El importe incluye el traslado en las lanzaderas especiales que Guaguas Municipales habilitará desde el Centro Comercial El Muelle.

«La forza del destino» cerrará una edición histórica

La Orquesta Filarmónica de Gran Canaria clausurará el Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de Las Palmas de Gran Canaria con el espectáculo «La forza del destino».

Karel Mark Chichon, director titular de la formación, estará al frente de un programa construido alrededor de las grandes fuerzas que mueven al ser humano, con el destino como hilo conductor.

El repertorio recorrerá diferentes estados emocionales a través de piezas como la Obertura de «La forza del destino», de Giuseppe Verdi, y la Suite de «El pájaro de fuego», de Ígor Stravinski.

La propuesta transitará por momentos vitalistas, fatalistas, luminosos y liberadores dentro de un escenario poco habitual para la música sinfónica.

Un concierto rodeado de grúas y contenedores

La actuación tendrá lugar en la terminal de Boluda Corporación Marítima, un espacio portuario normalmente cerrado al tránsito de espectadores.

El denominado «Concierto entre contenedores» nació en 2012 como una de las apuestas más singulares del TEMUDAS. La intención era sacar las artes escénicas de los espacios convencionales y abrir nuevos escenarios al público.

Desde entonces, la cita se ha convertido en una de las imágenes más reconocibles del festival. La combinación de música sinfónica, grúas, iluminación industrial y contenedores ha generado algunas de las estampas más icónicas de sus diferentes ediciones.

La colaboración de la Filarmónica con el TEMUDAS alcanza este año su decimoquinta edición. Será, además, la decimotercera ocasión en la que el concierto se celebre dentro del entorno portuario.

En 2020 y 2021, la actuación se trasladó al parque Santa Catalina debido a las restricciones derivadas de la crisis sanitaria.

La entrada incluye el traslado hasta la terminal

El acceso al recinto portuario no podrá realizarse en vehículo particular ni por otros medios convencionales.

Por este motivo, Guaguas Municipales pondrá en marcha lanzaderas especiales desde el Centro Comercial El Muelle. El servicio estará incluido en el precio de la entrada.

La organización detallará más adelante los horarios y el funcionamiento de los traslados. La ficha del espectáculo ya puede consultarse en la web oficial del TEMUDAS.

La experiencia no se limita así al concierto. El trayecto colectivo hasta la terminal forma parte de una cita que permite entrar por una noche en uno de los espacios más singulares del Puerto de Las Palmas.

El TEMUDAS también abre la venta de sus propuestas en el Pérez Galdós

El Teatro Pérez Galdós mantiene a la venta las entradas de las dos coproducciones incluidas en el programa del festival.

La primera es «Afanador», del Ballet Nacional de España, espectáculo ganador de los Premios Max 2025 y encargado de inaugurar la trigésima edición.

La segunda es el estreno de «Liberté, el despertar del ser», de la compañía canaria Rocío Pozo.

Ambas propuestas forman parte del TEMUDAS gracias a la colaboración con la Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria.

Noticias relacionadas

El concierto de la Filarmónica pondrá el cierre a la programación el 26 de septiembre y volverá a convertir la terminal portuaria en un gran auditorio al aire libre.