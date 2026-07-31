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Cortes en las tres principales calles de Alcaravaneras para completar el asfaltado del barrio

Las obras de repavimentación se llevarán a cabo en horario diurno, de 7:00 a 19:00 horas, y afectarán al tráfico en los tramos en ejecución

Calles de Alfredo Calderón y Alemania

Calles de Alfredo Calderón y Alemania / ANDRES CRUZ

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Lisette Lorenzo Medina

Las Palmas de Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria continuará los trabajos de repavimentación de calzadas en el barrio de Alcaravaneras a partir del lunes tres de agosto. El Ayuntamiento de la capital grancanaria tiene como objetivo renovar el asfalto para mejorar las condiciones de circulación y seguir modernizando la red viaria de la zona. Los trabajos se renaudarán en la calle Valencia para avanzar a continuación con Alemania y Luis Antúnez.

Las obras cerrarán el tráfico de los tramos afectados adaptándose al avance y rendimiento de los trabajadores, en un horario diurno de 7:00 a 19:00 horas. Las ocupaciones de las vías se mantendrán durante el tiempo necesario para completar la ejecución de la señalización horizontal.

El plan de asfaltado, que en esta fase también ha incluido zonas de Escaleritas y Guanarteme por 2,89 millones de euros. La renovación del barrio de Alcaravaneras por fases permite intervenir de "manera ordenada y minimizar las afecciones al tráfico", explica el concejal de Vías y Obras y Alumbrado, Carlos Díaz. El edil recalca que este método agiliza el trabajo y permite llevar a cabo la renovación de las "tres de las principales arterias" de la zona lo antes posible.

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