Crecimiento, lujo y sostenibilidad: así es el programa de la Seatrade Cruise Med que se celebra en el Puerto de Las Palmas en septiembre

El Puerto de Las Palmas reunirá los días 16 y 17 de septiembre a más de 90 expertos en la Seatrade Cruise Med 2026 para analizar los principales restos de la industria e los cruceros, entre los que se encuentran el crecimiento de los viajes de lujo y de expedición, la transformación de las infraestructuras portuarias y la gestión sostenible de la actividad en los destinos.

Bajo el lema Raising Expectations -Elevando Expectativas-, la principal feria de cruceros del Mediterráneo centrará sus debates en la respuesta del sector ante las exigencias cada vez más elevadas por parte de viajeros, navieras, puertos y ciudades. También analizará los cambios en las estrategias de despliegue de las compañías, el aumento de los viajes durante todo el año y la demanda de experiencias de mayor valor añadido.

El equilibrio entre crecimiento y sostenibilidad

La Autoridad Portuaria de Las Palmas precisa que el programa de la nueva edición analizará cómo los puertos y destinos del Mediterráneo y sus mares adyacentes pueden compatibilizar el crecimiento del tráfico de cruceros con la conservación de su identidad y la reducción de los impactos a largo plazo. Esta cuestión ha adquirido mayor relevancia a medida que las ciudades portuarias buscan fórmulas para ordenar los flujos de visitantes y mejorar la convivencia entre la actividad turística y la vida cotidiana.

Además, se analizará la relación entre puertos y ciudades, así como de las estrategias para gestionar de forma más eficaz la llegada de cruceristas. El debate incluirá el papel de las administraciones portuarias, las navieras, los destinos turísticos y las empresas responsables de las terminales y otros servicios vinculados al sector.

Nuevos mercados e infraestructuras

La agenda reservará espacios específicos para estudiar la evolución del segmento de lujo, el avance de los cruceros de expedición y las necesidades de adaptación de las infraestructuras portuarias. También se examinará el valor estratégico de las Islas Atlánticas, entre ellas Canarias, y las oportunidades que ofrece el Mar Rojo dentro de las nuevas rutas y estrategias de las compañías.

La planificación de itinerarios, las operaciones terrestres y el uso de la tecnología formarán parte de las dos jornadas de trabajo, por lo que el programa incluye temáticas sobre la aplicación de la inteligencia artificial a diferentes ámbitos de la industria, desde la organización de los viajes hasta la gestión de los servicios en puertos y destinos.

La feria analizará el valor estratégico de las Islas Atlánticas, entre ellas Canarias, y las oportunidades que ofrece el Mar Rojo dentro de las nuevas rutas y estrategias de las compañías

Representantes de navieras y puertos

La conferencia inaugural correrá a cargo de Charles 'Bud' Darr, presidente y consejero delegado de Cruise Lines International Association (CLIA). Entre los participantes confirmados se encuentran también Jaco Gouws, vicepresidente de Excursiones en Tierra para EMEA, APAC y el Luxury Group de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.; y Justin Poulsen, responsable de Planificación de Itinerarios, Experiencias en Destino y Operaciones Terrestres de Explora Journeys.

La organización prevé reunir a más de 2.000 profesionales y 180 expositores en la primera edición de Seatrade Cruise Med que acoge la capital grancanaria

El programa contará asimismo con Sacha Rougier, vicepresidente de Planificación de Itinerarios y Experiencia en Destino de Orient Express, y con Susana Gutiérrez, directora general de Canary Islands Cruise Ports y de Málaga Cruise Port, entidades integradas en Global Ports Holding.

Será la primera vez que el Puerto de Las Palmas, gestionado por Global Ports Canary Islands, acoja Seatrade Cruise Med. La organización prevé la participación de 180 expositores, vinculados a puertos, destinos, tecnología y servicios, y estima una asistencia superior a los 2.000 profesionales durante las dos jornadas.