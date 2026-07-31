Escaleritas suma 115 viviendas de protección oficial con un presupuesto de 24,7 millones de euros

La nueva promoción de 115 viviendas de alquiler asequible en Escaleritas ya tiene garantizados 24,7 millones de euros. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria autorizó este viernes, en el pleno de julio, el gasto plurianual necesario para impulsar su estrategia de ampliar el parque público de domicilios y favorecer el acceso a un hogar digno y asequible.

Los nuevos edificios serán construidos en la parcela VP-03 en la zona Pepe Gonçalvez, situada entre las calles Virgen del Pilar y Concejal García Feo. La inversión se distribuirá entre las anualidades de 2026, 2027 y 2028, lo que permitirá licitar y ejecutar el proyecto para dar respuesta a una de las principales demandas sociales de la capital grancanaria. La autorización del gasto plurianual permite avanzar en la tramitación administrativa del proyecto, después de que el expediente de contratación recibiera el visto bueno de la Dirección General de Urbanismo y Vivienda el pasado mes de junio.

Tramitación administrativa

El expediente de contratación fue aprobado el pasado mes de junio por la Dirección General de Urbanismo y Vivienda. La autorización del gasto plurianual supone un avance necesario para la continuidad con la tramitación administrativa del proyecto. La edificación en la unión de los barrios de Escaleritas y La Minilla contará con una inversión de 24,7 millones de euros. La mayor parte del presupuesto se ejecutará durante los dos últimos años.

Con esta proyecto, ya son más de 500 viviendas públicas que se encuentran en marcha en el municipio grancanario. Tras aprobar la financiación necesaria para garantizar la viabilidad y tratar de suavizar la situación de escasez de parque público de vivienda, el concejal de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, Mauricio Roque, destacó que el Ayuntamiento "decidió asumir el proyecto con fondos propios" después de que el Gobierno de Canarias rechazara financiar la construcción.