Europa detecta fallos de vigilancia en el Puerto de Las Palmas: 4,8 millones y 273 cámaras

La Comisión Europea ha detectado fallos en la vigilancia del Puerto de Las Palmas que comprometen «la seguridad operativa del puerto y el cumplimiento de la normativa europea aplicable», por lo que la Autoridad Portuaria de Las Palmas se ha visto en la obligación de invertir 4,8 millones para renovar y completar la red de cámaras de videovigilancia en este y el resto de los recintos de la provincia.

De esta manera, la institución portuaria ha sacado a licitación el contrato para el diseño y homogeneización, suministro, integración, evolución y mantenimiento del sistema integral de videovigilancia, analítica avanzada y gestión de eventos» con el objetivo de crear una solución tecnológica única que integre las cámaras y sistemas ya existentes con los nuevos equipos que se instalen en los puertos que gestiona.

Las carencias señaladas por Europa

En los documentos que conforman este procedimiento administrativo se reconoce que «la Comisión Europea ha hecho especial hincapié en el sistema de seguridad del Puerto de Las Palmas argumentando que se evidencia insuficiencia de cobertura de videovigilancia, carencias en la detección de intrusiones, falta de supervisión en áreas críticas y limitaciones para el control continuo 24/7». Además, se especifica que el crecimiento de los recintos y de la actividad experimentado durante los últimos cuatro años ha generado «nuevas necesidades de monitorización que han sido identificadas como imprescindibles para el desarrollo normal de la actividad».

A todo ello se suma la «obsolescencia funcional y tecnológica de parte del parque instalado», la existencia de equipos próximos al final de su vida útil, la descatalogación de determinados modelos y la dificultad para obtener repuestos, así como una cobertura insuficiente en algunas áreas, capacidades limitadas de analítica avanzada y una operativa «predominantemente reactiva basada en la visualización manual».

Entrada del Puerto de Las Palmas por Belén María. / José Pérez Curbelo

Más ciberseguridad y menos errores humanos

Por otro lado, con esta inversión se pretende mejorar también la ciberseguridad, adaptar los equipos al Esquema Nacional de Seguridad y las nuevas normativas, y reducir el posible error humano mediante alarmas y eventos programados.

La primera fase incluye 116 cámaras nuevas y la sustitución de 67 equipos obsoletos

En total, la Autoridad Portuaria de Las Palmas prevé suministrar e instalar 273 cámaras, de las que 206 son nuevas para ampliar la red, mientras que el resto (67) son para sustituir equipos obsoletos. Con esta nueva incorporación, los puertos contarán con un total de 476 dispositivos.

El Puerto de Las Palmas concentra la actuación

El Puerto de Las Palmas concentrará la mayor parte de la actuación, con 149 cámaras nuevas (13 de ellas en la Dársena de Embarcaciones Menores) y 29 sustituciones. El resto se repartirán entre Arinaga (27 nuevas), Puerto del Rosario (23) y Arrecife (14) y Salinetas (3).

La Comisión Europea destaca la falta de supervisión en áreas críticas y limitaciones para el control continuo

La implantación se dividirá en dos fases. La primera, con un plazo máximo de ocho meses, contempla 116 cámaras nuevas y la sustitución de las 67 obsoletas. La segunda incluirá otras 90 cámaras y podrá prolongarse hasta 24 meses, ya que algunas ubicaciones necesitan antes obras civiles, canalizaciones, suministro eléctrico y conexiones de telecomunicaciones. Las nuevas cámaras se repartirán por espacios como Santa Catalina, los muelles Sanapú, Grande y Pesquero, el dique Reina Sofía, la avenida de Las Petrolíferas, la Zona Franca, el pantalán T, Puerto Naos, el Muelle Comercial de Puerto del Rosario y el Puerto de Salinetas.

Un contrato de cuatro años

La contratación tendrá una duración de cuatro años y un presupuesto base de licitación de 4.837.122,19 euros, de los que 1,62 se destinan al hardware, 22.880 euros al software y más de 2,15 millones al soporte, mantenimiento y servicios.