Mary Angels Serra, asesora de la estrategia turística de Las Palmas de Gran Canaria: «El problema de la vivienda no lo ha generado el turismo»

Angels Serra, asesora técnica del nuevo plan turístico de Las Palmas de Gran Canaria, defiende que la actividad debe contribuir a mejorar la ciudad y la calidad de vida de sus residentes y que la capital debe enfocarse en alargar la estancia de los turistas.

¿Cómo se puede compaginar una estrategia turística en una ciudad como Las Palmas de Gran Canaria?

Haciendo un click mental desde la gestión del turismo y entender que este tiene que contribuir a generar a crear una mejor ciudad. No hay que pensar en el turismo solo desde el punto de vista de un destino y de quién viene, sino desde el punto de vista de la ciudad y de quienes viven aquí. El turismo es una actividad económica que puede y debe contribuir a crear una mejor ciudad. Solo así, solo si pasa a ser una política de ciudad, estas dos actividades se integrarán bien y el ciudadano percibirá que le aporta, y dejará de ser un problema y entender que aporta más bienestar, más plazas y lugares de trabajo, mejoras en el tejido empresarial, entre otros beneficios. Pero eso debería percibirse siempre.

La tasa turística tiene que responder a una necesidad real, no a un afán recaudatorio per se Angels Serra

La turismofobia está muy vinculada al encarecimiento del alquiler debido a las viviendas vacacionales. ¿Cómo puede convivir el derecho a un hogar con esta actividad?

Creo que pueden convivir y que hay un error de punto de partida, puesto que es una idea simplista el pensar que todos los males que ocurren hoy en las ciudades por la falta de vivienda, que son muchos, los genera el turismo. El turismo puede contribuir, obviamente, pero el principal problema es que no se ha construido vivienda pública en los últimos 40 años. Entonces, que cada uno asuma su parte de responsabilidad. El turismo hay que regularlo, efectivamente; todo pasa por una regulación real que limite las viviendas turísticas, no solamente de las normas en papel, sino luego salir a sancionar, que es lo que no quiere hacer nadie porque queda mal, pero el problema no lo ha generado esta actividad, aunque quizás sí lo ha visibilizado.

¿Cómo puede conseguirse que el dinero que deja en la ciudad repercuta realmente en el ciudadano y no solo en las grandes empresas?

Eso debería contestarlo el concejal (Pedro Quevedo, edil de Turismo de Las Palmas de Gran Canaria) y la alcaldesa (Carolina Darias), que son los que recaudan lo que el turismo deja. Yo lo tengo clarísimo: trabajo en muchos destinos donde, por ejemplo, cuando se pone en marcha una obra se pone una pancarta que dice "esta obra se puede realizar gracias a la recaudación de impuesto turístico". La recaudación en nuestras ciudades va a una caja común y esa es quien la distribuye, por lo que es una cuestión política y no técnica. Lo que recauda el turismo o, al menos, una buena parte, tiene que ir a mitigar parte de los efectos menos positivos que genera esta actividad.

Mary Angels Serra durante la presentación del cuarto Plan de Marketing Turístico de Las Palmas de Gran Canaria. / Tony Hernández

¿Es partidaria del cobro de las tasas turísticas?

Cataluña fue la primera comunidad en España que implantó la tasa turística hace ya muchos años y los mensajes que se escuchaban eran de que iban a dejar de ir los turistas, y eso no ha pasado. Entiendo que las tasas turísticas que tienen que responder bien a una necesidad y no a un afán recaudatorio per se. Debe mejorar la ciudad que el turismo usa intensivamente, el entorno, las infraestructuras, la movilidad, etcétera. Bilbao la va a implantar ahora y otras ciudades también.

El objetivo es que el turista tenga interés por conocer algo más que lo que todo el mundo visita, que quien viene quiera descubrir nuestra gastronomía, aprecie nuestra identidad y cultura Angels Serra

¿Cuál es el principal reto que tiene Las Palmas de Gran Canaria para sacar provecho a sus recursos turísticos?

Ya ha sacado provecho y así lo hemos visto en los talleres que se hicieron en la fase de diagnóstico en las que se escuchó a muchísimas personas. La capital de la Isla está entrando en un nivel de madurez como destino turístico y ahora lo que necesita es no crear más, no promocionar más, sino hacer una reflexión más hacia adentro para mejorar lo que tiene y conseguir que quien venga se quede un poco más. El objetivo es que el turista tenga interés por conocer algo más de lo que todo el mundo visita, que quien viene quiera descubrir nuestra gastronomía, aprecie nuestra identidad y cultura. Ese es el reto: mejorar lo que tenemos disfruten y vivan más la ciudad.

El turismo es una actividad económica que puede y debe contribuir a generar a crear una mejor ciudad Angels Serra

El Puerto de Las Palmas acoge en septiembre la Seatrade Cruise Med con la que se pretende atraer a más navieras. ¿Cómo ve la relación de la ciudad con los cruceros?

En el turismo hay lo que se llama actores invisibles sobre los que un destino no puede hacer casi nada. El Puerto de Las Palmas depende de Puertos del Estado y al igual que el aeropuerto con Aena, son dos empresas públicas que quieren tener cuentos más beneficios mejor. Por eso, sus políticas y estrategias muchas veces no tienen nada que ver con las que una ciudad querría tener. Creo que hay que aprovechar mejor los cruceros que ya llegan y que los pasajeros tengan la curiosidad de conocer un poco mejor la ciudad. La clave es que vengan dos o tres días antes o se vayan días después.

¿Qué papel debe jugar el litoral y las actividades vinculadas al mar en un municipio como este?

Ahí hay mucho más potencial de lo que se está aprovechando. Hasta ahora, la estrategia era dar a conocer Las Palmas de Gran Canaria porque apenas existía como destino turístico más allá de las Islas Canarias y Gran Canaria y no se identificaba como un lugar diferente con una oferta de ciudad. Ahora que esto se ha conseguido, tenemos que mejorar esos productos y el entorno natural, que es maravilloso. Creo que el foco de los próximos años debe ser mejorar la estructuración de los productos que ya existen.

¿Qué queda pendiente?

Lo que queda pendiente es la gobernanza, algo que aparece cada vez que desde 2008 se revisa el plan de marketing turístico. Tenemos que coordinarlos mejor con el Patronato de Turismo y con las Islas, y eso no acaba de suceder. El reto es enorme y no solo para nosotros, sino para parte de los actores que deben aprender a trabajar juntos de una vez. Las Palmas de Gran Canaria es un atractivo enorme para Gran Canaria y las Islas, es un destino diferente y debemos colaborar y trabajar juntos, sobre todo para la promoción internacional.