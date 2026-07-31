Olof Palme vuelve a tener obras: cerrará un carril durante tres días

Emalsa iniciará este lunes, 3 de agosto, una nueva actuación en la red de saneamiento de la calle Olof Palme, cinco meses después del hundimiento que obligó a cerrar dos carriles en uno de los principales accesos al entorno de Mesa y López.

Los trabajos se concentrarán a la altura del número 46, por encima del centro de salud y antes de la gasolinera. La empresa de aguas prevé terminar la intervención el miércoles 5 de agosto, por lo que las afecciones al tráfico se prolongarán durante tres días.

La obra obligará a cerrar el carril izquierdo en el sentido de la circulación

La obra obligará a cerrar el carril izquierdo en el sentido de la circulación. Los vehículos podrán seguir utilizando los carriles central y derecho, aunque la reducción de capacidad puede provocar retenciones puntuales en una vía que canaliza parte del tráfico hacia Mesa y López, Néstor de la Torre y el paseo de Chil. La intervención no afectará al abastecimiento de agua de las viviendas y establecimientos de la zona.

Un socavón cerró dos carriles en marzo

Olof Palme ya sufrió una avería importante el pasado mes de marzo. El hundimiento del asfalto en un tramo de unos 40 metros, entre Juan Manuel Durán González y la avenida José Mesa y López, dejó únicamente el carril izquierdo abierto durante varios días.

Obras de Emalsa para reparar una avería en la calle Olof Palme de Las Palmas de Gran Canaria. / LPR

En aquella ocasión, los técnicos localizaron una rotura en la parte superior de un albañal, una conducción que transporta aguas residuales o pluviales hacia la red principal. La fractura provocó el colapso del firme y obligó a abrir la calzada para reparar la tubería, rellenar la zanja y asfaltar de nuevo.

El cierre de los carriles central y derecho generó atascos tanto en Olof Palme como en las calles próximas, utilizadas por los conductores para tratar de evitar la congestión. La circulación se recuperó después de tres días de trabajos.

Aquella incidencia fue, a su vez, la segunda avería de consideración registrada en pocas semanas en el entorno de Mesa y López. Poco antes había sido necesario intervenir en la confluencia de la avenida con la calle Costa Rica por la rotura de un colector de gran diámetro situado a unos cinco metros de profundidad. Esa obra mantuvo parte de la vía afectada durante cerca de dos semanas.

La actuación que comenzará el lunes tendrá una afección menor, al permanecer disponibles dos de los tres carriles. EMALSA no ha establecido ninguna relación entre los trabajos ahora anunciados y el socavón reparado en marzo.