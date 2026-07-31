La tasa de basuras de Las Palmas de Gran Canaria será devuelta con intereses de demora

Los ciudadanos que abonaron la tasa de recogida de residuos de Las Palmas de Gran Canaria recuperarán el importe pagado (149,33 euros por hogar) con intereses de demora. El concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, anunció este viernes en el Pleno que el Ayuntamiento tramitará las devoluciones de oficio cuando la sentencia que ha anulado la ordenanza reguladora de la tasa adquiere firmeza en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

El pasado 13 de julio la sala de lo Contencioso-administrativo del TSJC declaró que la ordenanza que regula la tasa de recogida de residuos, aprobada en abril de 2025, no se ajusta a derecho por deficiencias en la justificación de los importes. Una semana después, el Ayuntamiento, tras analizar la sentencia, decidió no recurrir la sentencia al Tribunal Supremo y, por tanto devolver los recibos abonados hasta ese momento.

En el transcurso de una moción del PP que solicitaba saber cuándo se abonarán los importes, Spínola subrayó que para devolver los importes “es necesario que la sentencia sea firme”. Una vez ocurra esto, “el día que se notifique, al día sigueinte se podrá dictar al órgano de gestión tributaria una orden para devolver la tasa de oficio”.

El concejal de Hacienda especificó que una vez conocieron la sentencia paralizaron el envío de recibos a los domicilios. El Ayuntamiento comenzó en el mes de junio a notificar a los ciudadanos el cobro de esta tasa de nueva creación. De los 169.000 recibos previstos, más de 35.000 hogares abonaron la tasa, lo que equivale a una recaudación de cinco millones de euros.

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Spínola defendió la ordenanza ahora anulada y consideró que, pese a la resolución judicial, hicieron “un trabajo riguroso”. El edil sostuvo que esta era “una ordenanza bien fundamentada, avalada por especialistas” y que estimaron no recurrir, “a pesar de haber motivos para hacerlo”, para “no crear inseguridad jurídica” entre los ciudadanos.