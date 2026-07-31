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Un taxi circulaba sin neumático y con pasajeros en Las Palmas de Gran Canaria

La Policía Local actuó en la zona Puerto después de que un ciudadano alertara de que el vehículo transportaba pasajeros pese a sus visibles deficiencias

Interceptan en Las Palmas un taxi que circulaba sin neumático

Interceptan en Las Palmas un taxi que circulaba sin neumático

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Bruno Betancor

Las Palmas de Gran Canaria

Un taxi que circulaba por Las Palmas de Gran Canaria sin uno de sus neumáticos y con pasajeros a bordo fue interceptado por la Policía Local en la zona Puerto.

La actuación se produjo gracias al aviso de un ciudadano, que alertó de las condiciones en las que se desplazaba el vehículo. Tras recibir la denuncia, las unidades de servicio en la zona lograron localizarlo de inmediato.

El taxi seguía transportando pasajeros

El vehículo continuaba prestando servicio pese a circular sin uno de los neumáticos y presentar otras deficiencias visibles.

La situación suponía un riesgo evidente para las personas que viajaban en su interior y para el resto de usuarios de la vía.

Los agentes procedieron a detener su marcha y comprobar el estado del taxi.

La alerta ciudadana permitió una intervención rápida

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria destacó el papel de la colaboración ciudadana en esta actuación.

El aviso permitió que las unidades de la zona Puerto interceptaran el vehículo antes de que continuara circulando en esas condiciones.

La Policía Local abrió diligencias

Tras revisar el automóvil, los agentes realizaron las diligencias correspondientes.

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Por el momento no han trascendido más detalles sobre las deficiencias detectadas ni sobre las posibles responsabilidades derivadas de los hechos.

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