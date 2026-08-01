De un tornillo a un Maserati: así trabaja David Galván, uno de los genios de la lámpara del Puerto de Las Palmas

Un edificio entero y coches de alta gama durante todo un año, especialidades gastronómicas, tornillos o servicios médicos. Como si fuera el genio de la lámpara, David Galván consigue cualquier cosa que esté dentro de la ley para las tripulaciones de los barcos que atracan en el Puerto de Las Palmas. Esa es parte de la labor de los consignatarios, una de las profesiones más antiguas y menos conocidas de los recintos portuarios.

David estudió Comercio Interior y llegó a la consignataria Canarship con la intención de realizar únicamente unas prácticas durante los meses de verano, después de haberlas hecho fuera del país en empresas de importación y exportación de vinos españoles y portugueses, o de recursos humanos. Desde entonces, han pasado 12 años y sigue recorriendo los muelles de Las Palmas de Gran Canaria como algo más que un chico para todo.

Confiesa que lo que más le atrapó de este trabajo es «el trato con la gente y conocer a personas de todas las partes del mundo», lo que le ha permitido tener «amigos en casi todos los países» de todos los rangos de la tripulación.

Una profesión tan antigua como desconocida

La empresa para la que trabaja está especializada en el sector offshore, que abarca «no solo a las plataformas, sino a toda la cadena, desde el barco científico que escanea el suelo marino, los buques perforadores, los hoteles flotantes, los semisumergible o los buques de apoyo, que son los que se encargan de hacer los cambios de tripulación en alta mar o entregar los suministros», precisa.

David Galván en el Muelle Reina Sofía / José Pérez Curbelo

La complejidad de su trabajo es tal, que hasta le cuesta explicarlo: «Es ser el representante legal de una empresa extranjera en España, es decir, que a efectos legales somos los responsables de ese barco y del cliente de un puerto español». Sin embargo, entre ellos bromean diciendo que el consignatario «es el resuelve marrones».

El representante legal del barco

Y no es una afirmación exagerada. Estos profesionales son los encargados de dar respuesta y soluciones a las necesidades y problemas de un barco y su tripulación, y resolver todos los trámites con la Autoridad Portuaria, Capitanía Marítima, Inmigración y Sanidad, entre otras administraciones públicas. Entre las funciones que desempeña David Galván se encuentra la tramitación del pre-arrivals, el permiso para entrar en el muelle, la gestión del atraque y los servicios que requieran los buques, «que van desde reparaciones hasta un simple suministro de un tornillo».

En su caso, Canarship cuenta con un canal de logística que «se encarga de organizar todos los transportes y formalidades aduaneras para entregar los repuestos al barco directamente o exportarlo» al lugar que indique la naviera. La empresa ha crecido a la par que lo ha hecho la actividad en el Puerto de Las Palmas y reparte la actividad por departamentos, como el que se encarga de los tripulantes y visitantes, los embarques, los visados, los trámites con Inmigración, el servicio médico o de emergencias.

Recientemente, hemos tenido un cliente bastante potente, uno de los más multimillonarios del mundo y la tripulación alquiló durante casi un año un edificio entero y lo querían todo exclusivo, como un Maserati de alquiler David Galván

Además, al formar parte del grupo Romeu -que ha abierto Romeu Maritime Suppliers- suministra de forma directa prácticamente de todo, «desde la comida hasta una lavadora», agilizando así la respuesta a los buques.

De un tornillo a una lavadora

David Galván reconoce que las exigencias a veces sorprenden. «Recientemente, hemos tenido un cliente bastante potente, uno de los más multimillonarios del mundo y la tripulación alquiló durante casi un año un edificio entero y lo querían todo exclusivo, como un Maserati de alquiler». Este cliente, cuya identidad no puede compartir por las cláusulas contractuales, «se dejó alrededor de 40 millones de euros» durante su estancia de un año y medio en Gran Canaria.

Siempre digo que las mejores vistas de Las Palmas de Gran Canaria son desde el Muelle Reina Sofía David Vera

También han recibido alguna que otra petición a las que la empresa no ha accedido por su naturaleza, pero una vez más, la discreción es parte del trabajo.

Las mejores vistas del Puerto de Las Palmas

Semanalmente, este joven consignatario visita las embarcaciones atracadas en el Puerto de Las Palmas que están bajo su responsabilidad, pero mantiene un contacto constante con las tripulaciones y navieras a través del correo electrónico y otras vías. Esto le permite tener una perspectiva a tiempo real de cómo es la actividad diaria en el recinto y una visión de la ciudad espectacular: «Siempre digo que las mejores vistas de Las Palmas de Gran Canaria son desde el Muelle Reina Sofía», que se prepara para su ampliación y es uno de los lineales de atraque donde suelen permanecer las grandes plataformas offshore.

Una profesión que se aprende en el muelle

Como en otros sectores económicos de La Luz, el de los consignatarios requiere de trabajadores. «Lo más importante es hablar con fluidez el inglés, porque sin él es muy difícil o casi imposible realizar este trabajo» que implica el tener que relacionarse con tripulaciones de todas las nacionalidades.

«Esta es una profesión que no se estudia, pero en la que aprende», apostilla Galván. «Te sueltan en el muelle con el inglés y lo haces todo; no hay un curso que te enseñe todo lo que se hace aquí previamente, pero cada día sabes algo nuevo; es una de las oportunidades que tiene la actividad marítima».