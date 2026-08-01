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La memoria y los rostros de San Lorenzo protagonizan el pregón inaugural de las fiestas patronales

Las Fiestas de San Lorenzo arrancan este viernes con el pregón de la alcaldesa, Carolina Darias, quien reivindicó sus más de 160 años de historia

De izquierda a derecha, Yasmina Pereira, Esther Martín, Carolina Darias y Betsaida González, durante el pregón

De izquierda a derecha, Yasmina Pereira, Esther Martín, Carolina Darias y Betsaida González, durante el pregón / LPR

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Nayra Bajo de Vera

Nayra Bajo de Vera

Las Palmas de Gran Canaria

La alegría y el color colman San Lorenzo con un telón de "anhelos, recuerdos y esperanzas". La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, inaugura las fiestas patronales más vistosas de la ciudad con un pregón cargado de nombres propios, dedicando las celebraciones a las personas que construyen el pueblo día tras día. El acto estuvo precedido por el tradicional pasacalles anunciador con la Banda Aborigen, que preparó el ambiente festivo con música, para dar paso a la tradicional Noche Latina después del pregón.

El arraigo y las tradiciones protagonizaron el acto de arranque de los festejos, donde la alcaldesa reivindicó que San Lorenzo es uno de esos lugares que "han sabido seguir siendo lo que siempre fueron sin perder la identidad por los nuevos tiempos". Por ese motivo, aseguró que "hablar de las Fiestas de San Lorenzo es hablar de todas las personas que quizá no salen en los libretos o en los saludas, pero que son el alma de esta celebración".

Los festejos se remontan al año 1865, aunque la primera comisión organizativa se constituyó en 1889

Eso es lo que hace que las fiestas sean tan sentidas por sus gentes. Darias recordó que se remontan al año 1865, aunque no fue hasta 1889 cuando el que por entonces era el municipio de San Lorenzo reunió a su primera comisión organizadora. "Miles de historias de vidas compartidas dan merecido reconocimiento a la Medalla de Oro de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria", relató.

Entre esos miles de historias, la alcaldesa mencionó el coro de eventos eclesiásticos, fundado y liderado por mujeres en la década de los sesenta, o el coro Alzakra, que "se hizo tan famoso que visitaban las iglesias de otros municipios en sus fiestas patronales".

La alcaldesa, Carolina Darias, durante el pregón de las Fiestas de San Lorenzo

De izquierda a derecha, Yasmina Pereira, Esther Martín, Carolina Darias y José Manuel García, durante el pregón / LPR

Un lugar de paso, abrigo y refugio

Para honrar ese legado y al patrón de San Lorenzo, la plaza se configura un año más como el epicentro los ventorrillos y las verbenas, siendo un punto de encuentro para la gente de otros barrios y municipios. Así, con el reconocimiento de Fiesta de la Ciudad y Fiesta de Interés Turístico de Canarias, este pueblo también se convierte en el lugar idóneo para "descansar y reflexionar antes de seguir adelante", además de una oportunidad para "brindar por la vida y por el reencuentro".

En palabras de Darias, "todos los caminos de la ciudad y de la isla nos llevan a San Lorenzo", que definió como un "lugar de paso, abrigo y refugio". De este modo, aseguró que sus fiestas son un elemento aglutinador de la devoción, los sentimientos y las tradiciones de las personas que las hacen posibles, erigiéndose como un espacio en el que celebrar las amistades y homenajear a "la gente que ha hecho tanto por este pueblo".

Actos principales

La alcaldesa se refirió a uno de los actos más esperados de las Fiestas de San Lorenzo, la Gran Quema de Fuegos Artificiales y el Volcán de Voladores, como una cita que refleja la idiosincrasia de los festejos: "La ilusión que de año en año, cada mes de agosto, alumbra los cielos de este pueblo". Tendrá lugar en la madrugada del 9 al 10 de agosto y espera reunir, como ya es habitual, a miles de personas para disfrutar del espectáculo pirotécnico.

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El programa festivo también incluye otros actos populares que año tras año reúnen a un público numeroso y entusiasta, como son el Merengue Fest, el 7 de agosto, o la Gala Drag Queen, el 8 de agosto. El Día Grande de San Lorenzo, el 10 de agosto, celebrará en una misma jornada la Feria de Ganado, la Solemne Función Religiosa y la tradicional procesión del Santo Patrón por las calles del pueblo, así como la Gran Gala de San Lorenzo, en la que se entregarán las distinciones honoríficas de la comisión de fiestas.

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