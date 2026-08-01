Francisco González, presidente de la Zona Comercial Mesa y López: "Vamos a impulsar una app para compartir plazas privadas de parking"

González ocupa la presidencia de la asociación de empresarios desde su fundación en 1995.

Ampliar las plazas de aparcamiento es una de las prioridades del plan estratégico para Mesa y López. ¿Dónde van a ubicarlas?

El tema del parking ha sido siempre una demanda histórica, no solo de la gente que nos visita, sino también de los comerciantes. En su momento habíamos planteado la remodelación de la zona de Plaza de España para ampliar las plazas de garaje porque las entradas ya están hechas. También hay un sistema bastante novedoso, que es el de compartir plazas privadas. Ese es uno de los usos que vamos a dar a la herramienta tecnológica que queremos implementar.

Entonces la estrategia no es crear nuevos espacios, sino optimizar los que ya existen.

Lógicamente, en el centro de la ciudad no hay un espacio donde se pueda construir un nuevo parking. A base de darle vueltas a las cosas, de meterle ingenio y de apoyarlo en la tecnología, no se trata de dar soluciones complejas, sino hacer lo más fácil posible a golpe de teléfono.

¿En qué consistiría la herramienta digital para compartir plazas privadas?

Hay un sistema que funciona en otras zonas y que ya está probado: gente que sale a trabajar por la mañana, vuelve por la noche, y mientras esa plaza está libre, la comparte. El cliente, cuando se acerca a la zona, puede visualizar en la herramienta dónde tiene plazas libres. Todo va implícito a las subvenciones que podamos conseguir.

¿Ya han explorado posibles subvenciones?

En estos días hemos presentado una solicitud para una subvención de transformación digital del Gobierno de Canarias, pero igual que nos presentamos nosotros se presenta mucha gente. Afortunadamente, tenemos una trayectoria de 30 años y ahí seguiremos. Si este año no lo conseguimos, intentaremos ver el año que viene qué nos ha faltado.

¿Cómo conciben la próxima sustitución de los bancos entre la calle Galicia y la Plaza de España?

Todo lo que es la calle Galicia, la Base Naval y el Mercado Central estuvo consensuado con el Ayuntamiento desde el principio. Lo que no se consensuó fue la parte de Galicia a Plaza de España. El resultado de la falta de consenso es que hicieron una serie de estructuras de hormigón, que es lo que está debajo de esos bancos de madera, y no se puede quitar fácilmente. Este proceso de ahora es para cambiarlo. Mi queja es por el malgasto público, porque nos costó muchísimo encontrar una subvención y ahora vamos a gastar el doble de lo que nos hubiese costado un proyecto más sencillo.

Bancos de madera en el entorno de Mesa y López / Andrés Cruz

¿Está habiendo consenso con la asociación esta vez?

Cuando tú pones algo, tienes que visualizarlo a cinco, seis, diez años vista. Ha habido muchos problemas con las maderas, que han tenido un mal envejecer. Eso te impide sacarle un rendimiento y un provecho a la zona para dinamizarla. El tiempo nos ha dado la razón y hemos conseguido que eso se transforme nuevamente. En la única reunión que hemos tenido, y creo que la única que vamos a tener en este mandato, se nos enseñó el plan de lo que se va a hacer en octubre. Esperemos que no nos cojan las navidades con todo eso levantado.

¿Cuáles son otras de sus reivindicaciones principales?

Vamos a seguir peleando el tema de la limpieza. Lo bueno es que no somos nosotros solos, sino que es toda la ciudad. Por lo tanto, si las cosas no cambian, la presión social va a ser bastante importante. La iluminación también es mejorable. Hay que ser comprensivos porque no somos el ombligo del mundo y hay otras zonas que están muchísimo peor, pero queremos atender poco a poco aquellas que están infrailuminadas.

El plan también pone el foco en incrementar el flujo de peatones. ¿Cómo pretenden hacerlo?

Uno de los estudios que hemos hecho indica que el 72% de las personas que nos visitan utilizan el transporte público o vienen a pie. Nuestro plan busca incrementar un 20% esa afluencia. Hay actuaciones como mejorar la conectividad con el muelle de cruceros. Es verdad que se puede venir caminando, pero es un trayecto que no tiene la señalética, la sombra o la anchura adecuadas. De los cruceristas que deciden bajar a pie, tenemos que captar el mayor volumen posible. Cuanto más fácil se lo pongas, más gente vas a sacar del barco. Hay cosas que se tienen que ejecutar que aún no se han hecho, como retranquear la base naval hasta donde está el museo.

¿Cuál es la estrategia para potenciar la agenda cultural de la zona?

Tenemos un plan de dinamización con un calendario a lo largo de todo el año con muchos eventos que ya son recurrentes, pero después hay días donde no se hace nada. Intentamos siempre que todo lo que se haga aquí cuente con nosotros, porque somos quienes conocemos el espacio y tenemos una experiencia de 30 años, pero que las cosas no salgan solo de lo que hacemos nosotros.

Lo que significa que buscan estrechar la colaboración con otras entidades.

Exacto. Que las instituciones realicen eventos, como puede ser el Ayuntamiento, el Cabildo o el Gobierno, a través de la asociación, que tiene experiencia en los montajes y ya sabemos dónde funcionan las cosas. La feria que hizo aquí el Cabildo de kilómetro cero fue un éxito brutal. El sábado y el domingo por la mañana vinieron unas 65.000 personas. Cuando hemos hecho el desfile del Christmas Market, en cuatro días vinieron 96.000 personas. Hay un montón de actividades culturales o de otra índole que se pueden hacer aquí porque esto es una plataforma fantástica y siempre ha habido una alta capacidad de convocatoria. Lo que queremos es que se impliquen más y utilicen más este suelo, que no es de los comerciantes, sino de la ciudad.

¿Qué necesita potenciar la zona comercial para seguir creciendo?

Atraer a la clientela también es diversificarse y poner una apuesta por el ocio o la gastronomía. Dar un pack en el que tú vienes a la zona y, una vez estás aquí, te resuelve un montón de cosas. Dentro de esa oferta tan grande tenemos grandes almacenes, comercio minorista, restauración, ocio, clínicas de estética, salud o bienestar, servicios profesionales, asesorías jurídica o fiscal, notaría... Lo que pretendemos es que el cliente conozca de primera mano toda la oferta que tenemos en cuanto a diversidad de servicios y comercio a través de una herramienta digital. Y por otra parte, que también el comerciante comunique su oferta y sus servicios.

¿Cómo van a digitalizar esa comunicación?

Estamos buscando premiar la fidelización. Hay varias propuestas para esa herramienta digital que tiene un periodo de implementación de 12 meses. El comerciante va a tener una información de los clientes para poder comunicarse directamente. Es un flujo de comunicación en ambos sentidos que va a facilitar que la gente esté mucho más al tanto de cuándo hay un evento. Si tienes esta app, te va a llegar la notificación como te llega cualquier mensaje de cualquier otra app. Empezaremos por el pequeño comercio. El segundo paso es que los grandes también participen de esto. Sabemos de experiencias en otras zonas de la Península, sobre todo en Madrid, y ha sido un éxito.

¿Cuál es el nivel de ocupación de los locales del entorno?

Tenemos 1.316 locales y una superficie de 8.000 metros cuadrados con un nivel de ocupación muy alto. El entorno de Mesa y López tiene un 85% de ocupación y, lo que es la rambla, un 100%. Si acaso hay algún local que se esté renovando, pero funciona de forma permanente. La ocupación es muy alta incluso en las calles adyacentes.