Placas de calles, recogida de animales y pequeños arreglos: el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tira de Gesplan

Gesplan asumirá la rotulación de las calles de Las Palmas de Gran Canaria, así como pequeños arreglos en dependencias municipales y el servicio de recogida de animales domésticos extraviados o abandonados, incluyendo el control de las colonias felinas. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria aprobó este viernes en sesión plenaria dos modificaciones de crédito por valor de 886.842 euros para sufragar el coste de contratar esta empresa pública dependiente del Gobierno de Canarias.

El pleno, el último antes del descanso estival, estuvo marcado por una batería de hasta ocho expedientes para saldar deudas y hacer nuevas contrataciones. Además de estos dos a Gesplan y de otros tres para inyectar 6,7 millones de euros en Sociedad de Promoción, la sesión también dio el visto bueno al pago de los intereses de la devolución de una subvención, así como el crédito de 11 millones para poner en marcha el contrato con Emalsa aprobado este jueves.

Ley de Bienestar Animal

El concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, reconoció que el problema que viven en el Servicio de Patrimonio, de ahí que hayan recurrido a Gesplan. "Tiene una escasez importante de personal, las cuadrillas que tiene el Ayuntamiento han ido descendiendo, por lo que es imposible atender pequeñas reparaciones en dependencias o espacios públicos", puntualizó. Según el edil, era "imposible" licitar este servicio en 2026, de ahí que recurrieran a esta vía.

La empresa pública también asume competencias vinculadas con la Ley de Bienestar de los Animales. Spínola destacó que esta era la fórmula “más ágil, rápida, eficaz y menos costosa” para prestar este servicio. Por último, Gesplan asume también la rotulación de calles del municipio, contrato que quedó desierto. Ante las críticas de la oposición, Carolina Darias resaltó que este 82 de 88 municipios de las Islas hacen uso de esta empresa.

Aparcamiento del Centro

El pleno también dio el visto bueno al pago de 348.234 euros para pagar los intereses de demora derivados de la devolución de una subvención estatal. Esta ayuda fue concedida para la construcción del aparcamiento intermodal del Centro, en la calle Juan de Quesada. La obra quedó desierta, aunque el concejal centró las dificultades para llevar a cabo la obra en la expropiación de una vivienda que había quedado pendiente.

El concejal indicó que ese aparcamiento "es una necesidad para la ciudad" y anunció que en el próximo pleno, ya en el mes de septiembre, traerán una modificación de crédito de tres millones de euros para financiar la obra con fondos propios. La idea será habilitar un aparcamiento modular junto al Rectorado de la ULPGC con capacidad para unas 215 plazas.