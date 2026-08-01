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San Lorenzo echa a andar entre carretas, folías y raíces canarias en la Romería de la Ofrenda

Vecinos y visitantes recorren el Camino Viejo al son de los cantos tradicionales de cinco agrupaciones folclóricas

Romería de la Ofrenda de San Lorenzo

Romería de la Ofrenda de San Lorenzo

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Romería de la Ofrenda de San Lorenzo / La Provincia

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Nayra Bajo de Vera

Nayra Bajo de Vera

Las Palmas de Gran Canaria

El repique de campanas y la tradicional subida de la bandera desatan las Fiestas de San Lorenzo, uniendo a sus gentes en torno a los festejos más coloridos de Las Palmas de Gran Canaria. El mes de agosto comienza con música y alegría en la Romería de la Ofrenda, celebrada este sábado entre los caminos de tierra y vegetación que rodean a un pueblo cargado de raíces. Como cada año, la cita reunió a cientos de personas que caminaron juntas al son de los cantos tradicionales, el agradecimiento a la tierra y el arraigo a las costumbres canarias, una parte fundamental de la identidad rural de esta zona.

El histórico Camino Viejo acogió a residentes, vecinos y visitantes que se enfilaron rumbo a la plaza del pueblo acompañados por cabras, ovejas y los bueyes que empujaban las carretas. En ellas, tenían todo lo necesario para no pasar ni hambre ni sed: huevos duros, bocadillos de chorizo, papas arrugadas con mojo, pellas de gofio o tortillas caseras, que bajaban con facilidad por el buche gracias a unos buenos vasos de vino o refrescos.

La comitiva de la romería por el Camino Viejo

La comitiva de la romería por el Camino Viejo / LP/DLP

Arraigo y memoria de pueblo

Para muchos de los vecinos y vecinas, que llevan escrita adentro la palabra arraigo, este recorrido es una tradición a la que no pueden faltar ningún verano. El calor no es excusa para lucir los trajes tradicionales, que recuerdan a unos tiempos en que el paisaje era más verde y el Camino Viejo todavía se llamaba Camino Real.

Pequeños y mayores disfrutaron del recorrido con la música y la alegría de las parrandas de Guanarteme, Tenoya y Los Fiesteros, además de la agrupación folclórica Maresía y el taller folclórico Llanos Prieto. Por su parte, las seis carretas que elaboraron y repartieron comida a lo largo de la tarde corrieron a cargo de la Asociación de Vecinos Lugar de Lugarejo, la comisión de fiestas, El Reboso, Tasate, Hijos del Pueblo, El Román y La Mayordomía de Tamaraceite.

Una de las carrozas en la romería

Una de las carrozas en la romería / LP/DLP

Entre piñas de plátanos y hojas de palmera

Sencillas pero bellamente decoradas, las carretas lucieron grandes hojas de palmera, pequeñas flores de colores y telas tradicionales canarias. Sus maderas también cargaban con carteles y simbologías alusivas al patrón de San Lorenzo, mientras que hubo otras que se dedicaron especialmente al público infantil con unos muñecos vestidos con trajes típicos y rodeados de enredaderas. Por supuesto, tampoco faltaron las grandes piñas de plátanos, producto estrella de San Lorenzo.

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Como ya es costumbre en la Romería de la Ofrenda, que este año celebró su 34.ª edición, culminó con la donación de frutas, verduras y artículos no perecederos a Cáritas, destinándose a las familias más necesitadas. Pero las Fiestas de San Lorenzo no han hecho más que empezar, por lo que aún tienen por delante dos semanas de celebraciones. Y una de sus citas más esperadas es, sin duda, la Gran Quema de Fuegos Artificiales y el Volcán de Voladores, que tendrá lugar en la madrugada del 10 de agosto.

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