El Mundial que se juega con estampas en un mercadillo improvisado de coleccionistas

El furor del Mundial no se apaga en la memoria de los más futboleros, que dos semanas después del hito de La Roja aún reviven el momento de la victoria en forma de cuaderno. En Las Palmas de Gran Canaria, el Bazar Chani de El Batán se ha convertido en uno de los epicentros del coleccionismo, donde varias tardes a la semana se reúnen decenas de aficionados para intercambiar estampas de las 48 selecciones de fútbol masculino. Su objetivo es completar un álbum de Panini de la Copa de la FIFA, en el que poco a poco van recogiendo los rostros de todos los jugadores.

No se trata de una tarea sencilla, ya que en sus páginas hay hueco para un total de 980 estampas. Hay algunos coleccionistas que ya lo han conseguido, y para ello han tenido que invertir más de 100 o 200 euros comprando sobres, en función de la suerte que tenga cada uno. Pero este tipo de encuentros, que se anuncian en redes sociales, les facilitan un poco la labor.

Intercambio de estampas para completar los álbumes del Mundial / Andrés Cruz

Trueques y cuentas

El propietario del Bazar Chani, Fran Molina, cuenta que su negocio se convirtió en un punto de encuentro casi por casualidad, cuando uno de sus amigos se lo propuso hace un mes y medio. Desde entonces, cada vez que anuncia una quedada, los asistentes desbordan el local durante horas mientras intercambian las estampas que necesitan para rellenar todos los espacios. Con un orden meticuloso, las cuentas apuntadas en folios y los cromos agrupados con gomas elásticas, se aglutinan personas de todas las edades en las aceras, entre los coches o en las escaleras, desplegando un improvisado mercadillo de trueques.

"Yo pensé que se iba a terminar, pero la gente sigue y quiere más", asegura Fran, a quien se le agotan en seguida los sobres de estampas cada vez que le llega una nueva remesa. "Ahora mismo no tengo, se venden muy rápido. Si vienen un martes, el miércoles ya no tengo. Los sábados no tengo nada donde ponga FIFA o Mundial", relata.

El bazar reúne a personas de todas las edades que vienen de distintos puntos de la isla

Lo más curioso, cuenta el propietario, es que esta iniciativa ha traído a personas de todas las edades y todos los puntos de la isla, como Fataga, Tunte o La Aldea. Normalmente, el Bazar Chani acoge estos encuentros los martes, jueves y sábados, pero hay distintos lugares que se van turnando para dar continuidad a los intercambios durante todos los días de la semana, como el entorno de Siete Palmas o Alfredo Kraus.

El pequeño Brian y su madre Ana han venido dos veces desde Gáldar, aunque también han estado en otros puntos de su municipio y de la capital. Orgulloso, emocionado y saltarín, Brian cuenta que su álbum ya es todo un escaparate para coleccionistas: "Yo empecé tarde porque mi primo Ubay se lo compró primero, pero al final lo completé antes que él". Por eso, ahora que ya no necesita rellenar sus hojas, está dedicando el verano a ayudar a su primo y al resto de sus amigos para que también puedan terminarlo.

Los dos Brian, divididos por Messi

Este es el segundo Mundial que Brian recuerda haber visto y aún se vuelve loco de contento cuando piensa en lo emocionante que fue el partido de España contra Argentina. "En el último minuto, al final, Ferran Torres hace '¡gooool!'. Se me cayó hasta la gorra y la perdí", rememora con una gran sonrisa y gesticulando a todos lados.

Su alegría se multiplicó en aquel momento porque, según confiesa, tiene una opinión impopular sobre Messi: "No me gusta nada". Esa es precisamente la única estampa que le falta a su tocayo Brian, que le saca unos cuantos años y la búsqueda lo tiene "sudando", ya que al ser uno de los cromos más populares también es más difícil de conseguir.

Intercambio de estampas para completar los álbumes del Mundial / Andrés Cruz

Viene habitualmente a las quedadas con su amigo Ione, quien hace poco logró terminar su álbum, lo que fue una alegría también para su bolsillo. "Ya se repetían y repetían. Me he gastado ciento y pico, pero gracias a venir aquí te ahorras mucho. Vas cambiando tus repetidas y vas consiguiendo más. Gracias a estas cosas se llenan los álbumes", desgrana. Ahora que ya lo tiene completo, buscará una funda o un expositor donde poder colocarlo porque "si lo guardas en el cajón no tiene gracia".

La pasión futbolera

Quien vive muy cerca del punto de intercambio es Tamara, cuyo sistema para ordenar lo que tiene y lo que le falta se visualiza en una sofisticada infografía en su móvil. Ahora vive la pasión futbolera de forma contenida y con mucha concentración, pero recuerda perfectamente la sensación de ver a los españoles proclamarse campeones: "Yo me volví loca".

Ya le faltan menos de cien estampas para terminar su álbum, por lo que se afana en intercambiar lo que necesita con los pequeños Aridane e Iriome. Estos dos hermanos, que también son jugadores de fútbol, han acudido al encuentro acompañados por su madre, Noelia. Ella no vive este deporte con la misma intensidad y preferiría pasar la tarde en la playa, pero no duda en compartir esa afición hasta que se le contagia un poco de su entusiasmo.