Arrancan las obras en la GC-3 con corte total al tráfico en la Circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria
Los trabajos, que han comenzado en el sentido Norte de la vía, tendrán una duración de 15 días, sumando otros 15 en sentido Sur
Arrancan las obras de impermeabilización y pavimentación en la Circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria (GC-3) en el tramo que atraviesa el barranco del Guiniguada. Los trabajos supondrán el cierre total al tráfico durante 15 días en sentido Norte, comenzando este domingo 2 de agosto, a los que se sumarán otros 15 días en sentido Sur.
El vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria y consejero de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda, Augusto Hidalgo, visitó este domingo el inicio de los trabajos. Dieron comienzo a las 8:00 horas y tendrán continuidad en horario de mañana, tarde y noche a lo largo de 15 días. Por tanto, el cierre al tráfico se mantendrá las 24 horas.
130.000 vehículos diarios
Los vehículos que circulen desde el Sur deberán pasar los túneles de San José, siguiendo por la Avenida Marítima y llegar hasta los túneles de Julio Luengo. Según apuntó Hidalgo, esto se traducirá en una mayor presión para las carreteras, que tendrán una densidad de tráfico "equiparable a un día en hora punta en pleno noviembre".
"Esta vía soporta 130.000 vehículos diarios en un día de jornada laboral habitual. En agosto cae sustancialmente, pero vamos a tener que soportar un aumento de tráfico importante en la zona baja de la ciudad", desgranó Hidalgo, para matizar: "Está todo planificado para que se pueda realizar en 15 días. Si somos capaces de hacerlo más rápido, seguiremos con el otro puente para acortar los plazos".
Habrá ampliación.
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