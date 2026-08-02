Arrancan las obras en la GC-3 con corte total al tráfico en la Circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria

Arrancan las obras de impermeabilización y pavimentación en la Circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria (GC-3) en el tramo que atraviesa el barranco del Guiniguada. Los trabajos supondrán el cierre total al tráfico durante 15 días en sentido Norte, comenzando este domingo 2 de agosto, a los que se sumarán otros 15 días en sentido Sur.

El vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria y consejero de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda, Augusto Hidalgo, visitó este domingo el inicio de los trabajos. Dieron comienzo a las 8:00 horas y tendrán continuidad en horario de mañana, tarde y noche a lo largo de 15 días. Por tanto, el cierre al tráfico se mantendrá las 24 horas.

Inicio de los trabajos en la Circunvalación / N.B.V.

130.000 vehículos diarios

Los vehículos que circulen desde el Sur deberán pasar los túneles de San José, siguiendo por la Avenida Marítima y llegar hasta los túneles de Julio Luengo. Según apuntó Hidalgo, esto se traducirá en una mayor presión para las carreteras, que tendrán una densidad de tráfico "equiparable a un día en hora punta en pleno noviembre".

"Esta vía soporta 130.000 vehículos diarios en un día de jornada laboral habitual. En agosto cae sustancialmente, pero vamos a tener que soportar un aumento de tráfico importante en la zona baja de la ciudad", desgranó Hidalgo, para matizar: "Está todo planificado para que se pueda realizar en 15 días. Si somos capaces de hacerlo más rápido, seguiremos con el otro puente para acortar los plazos".

Habrá ampliación.