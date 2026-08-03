Atascos kilométricos y un 25% más de combustible: las consecuencias del cierre del viaducto del Guiniguada

Las calles y carreteras de Las Palmas de Gran Canaria vivieron este lunes un día complicado. La Avenida Marítima absorbió buena parte del tráfico que normalmente circula por el viaducto del Guiniguada. Las retenciones llegaron en hora punta hasta el cruce de Jinámar, aunque las partes más conflictivas fueron la salida del túnel de San José y el entorno de Julio Luengo para poder tomar la GC-2 y dirigirse hacia el Norte.

Las calles interiores de la ciudad baja también vivieron el colapso. La autovía del Guiniguada estuvo colapsada durante buena parte de la jornada. Lo mismo ocurrió con Primero de Mayo, vía que muchos utilizaron como alternativa a la Avenida Marítima, y paseo de Chil, especialmente en el tramo más cercano al Puerto. También hubo retenciones en Rafael Cabrera, Bravo Murillo y la subida de Mata.

La Avenida Marítima absorbió buena parte del tráfico desviado

El colapso también se vivió por momentos en la zona de Tafira. La carretera de La Calzada a Almatriche absorbió buena parte del tráfico procedente de los municipios del interior de la Isla y de los barrios de la zona de Marzagán que quería dirigirse hacia Siete Palmas y Tamaraceite. La GC-110 estuvo con la circulación prácticamente paralizada en horas punta en el entorno de la Casa del Gallo.

"Pérdida de eficiencia" en el transporte de mercancías

El cierre también afecta al transporte de viajeros y mercancías. El secretario general de la Federación de Empresas de Transportes de Canarias (FET), José Ángel Hernández, afirmó que el sector entiende que las obras se hayan programado en agosto, pero advirtió de una situación de «asfixia» para las empresas.

La patronal calcula retrasos cercanos a una hora por servicio y un aumento del consumo de combustible próximo al 25%. Hernández señaló que las retenciones provocan «pérdida de eficiencia», retrasos logísticos, mayores costes y alteraciones en las líneas de transporte público. También alertó del incremento del estrés entre los conductores sometidos al control del tacógrafo.

La FET pide reforzar la regulación en Torre Las Palmas, la plaza de América y las conexiones del túnel de San José, además de adaptar los semáforos para dar «la máxima fluidez» al tráfico hacia el norte. Los problemas alcanzan también al Puerto de La Luz.

Críticas del Partido Popular por los atascos

El Partido Popular denunció un «desastre de planificación» y una «absoluta falta de coordinación» entre el Ayuntamiento y el Cabildo. Su portavoz, Jimena Delgado, sostuvo que el tráfico de la Circunvalación, cifrado por su partido en 130.000 vehículos diarios, ha sido desviado hacia la Avenida Marítima, Julio Luengo y otras vías con un dispositivo «absolutamente insuficiente».

Los transportistas quieren reforzar la regulación en Torre Las Palmas, la plaza de América y las conexiones del túnel de San José

Delgado aseguró que el refuerzo se ha limitado a «apenas unos pocos policías locales y agentes de movilidad» y consideró previsible el agravamiento de las retenciones este lunes tras los atascos del domingo.

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El PP no cuestiona las obras ni su ejecución en agosto, pero considera «intolerable» que el cierre no se acompañara de un despliegue acorde con su magnitud. Reclama más agentes, coordinación semafórica, seguimiento en tiempo real e información continua.