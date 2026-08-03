Buscan a un hombre de 61 años desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria
Juan Francisco A. A. fue visto por última vez el 29 de julio de 2026. La Policía Nacional pide colaboración ciudadana para localizarlo
La Policía Nacional y el Centro Nacional de Desaparecidos solicitan ayuda para localizar a Juan Francisco A. A., un hombre de 61 años desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria.
Según el cartel difundido por el Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES), se perdió su rastro el pasado 29 de julio de 2026. Cualquier persona que disponga de información que pueda ayudar a encontrarlo debe contactar con la Policía Nacional a través del teléfono 091.
Las características facilitadas para encontrarlo
El hombre mide aproximadamente 1,65 metros, tiene los ojos marrones y el pelo castaño, liso y con calvicie total, según la descripción incluida en la alerta.
El aviso oficial no aporta información sobre la ropa que llevaba en el momento de la desaparición ni precisa el punto concreto de Las Palmas de Gran Canaria donde fue visto por última vez.
La Policía pide llamar al 091
Las autoridades solicitan que cualquier dato relacionado con su paradero se comunique directamente a la Policía Nacional.
La colaboración ciudadana puede resultar especialmente importante para reconstruir sus últimos movimientos. Se recomienda no difundir rumores ni información sin contrastar y trasladar cualquier posible avistamiento a los agentes.
La alerta permanece activa mientras continúan las gestiones para localizar al desaparecido.
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