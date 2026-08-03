Grease, Rocketman o Sing Street: el público vota la película final de 'Vamos de Cine' 2 en Las Palmas de Gran Canaria

El público podrá decidir entre tres películas para el cierre de la segunda edición de 'Vamos de cine'. La última proyección tendrá lugar en la plaza del Pilar, el ocho de agosto. Los largometrajes seleccionados son Grease, Rocketman o Sing Street, los votantes tienen de plazo hasta el viernes siete y pueden elegir a través de lpacultura.com. Además, quienes voten participan en un sorteo de 10 entradas dobles para las próximas citas de "Efecto cinema". La última sesión cinematográfica estará cargada de grandes títulos: Lilo y Stich, el corto de la cineasta canaria Cayetana Cuyás, Agatha Christie estuvo aquí y la última, la ganadora de la votación, que empezará a las 21:00 horas.

El título Grease es para los más clásicos mezclando la historia de amor de Sandy y Danny Zuko con un musical que transporta a los espectadores a los años 70. La otra opción es para los fanáticos de las historias personales, con Rocketman. La película narra la trayectoria del artista Elton John desde sus años como el niño prodigio del piano hasta llegar a ser una superestrella del pop rock de talla mundial. Y la última posibilidad, un musical ambientado en el Dublín de 1980 que sigue la historia de Conor, un joven que hace todo lo posible para impresionar a Raphina. El adolescente crea una banda que consigue crecer y así descubre una vía de escape de sus problemas familiares y escolares a través de la música.

'Vamos de cine' ha pasado por una docena de barrios de los cinco distritos de la capital

Antes de finalizar la jornada de cine al aire libre, el barrio de Guanarteme acogerá este viernes la película sobre la tradición familiar y la búsqueda del sueño de ser cantante de Miguel a través de Coco, a partir de las 19:00 horas. Para continuar, un filme con un toque de melodía con la historia de Freddie Mercury, el inolvidable vocalista de Queen, cuya vida y legado puede verse en la gran pantalla a través de la película Bohemian Rhapsody. La historia recorre sus mayores éxitos y los desafíos que tuvo que afrontar, una propuesta que combina emoción, rock y la vida de uno de los artistas más icónicos del siglo XX.

Programación del cine al aire libre

La programación del jueves 6 de agosto tendrá lugar en el barrio de Escaleritas, en los Jardines de Buenavista. El público podrá disfrutar del largometraje infantil Robot Salvajes, a partir de las 19:00 horas. Basada en una novela infantil que narra la historia de la robot Roz, después de sufrir un naufragio. La protagonista despierta sola en una isla salvaje donde no hay señales de seres humanos y tendrá que sobrevivir a un entorno desconocido sin realizar su labor: ayudar a las personas. Y para finalizar la tarde, Cortocircuito cuenta el relato de un robot militar llamado Johnny 5, que recibe el impacto de un rayo durante una tormenta, lo que provoca una avería que le otorga conciencia e inteligencia propia.

La programación del jueves 6 de agosto tendrá lugar en el barrio de Escaleritas, en los Jardines de Buenavista

'Vamos de cine' ha pasado por una docena de barrios de los cinco distritos de la capital grancanaria, este año se añadió nuevas localizaciones como Lomo los Frailes, San José, Tafira Baja, Lomo Apolinario y Jinámar. Durante este mes, la edición ha proyectado más de veinte títulos, además de seleccionar grandes éxitos infantiles para los más pequeños y darles voz a las obras de cineastas canarios y canarias.