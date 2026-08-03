Los grupos propusieron el parón del folclore en agosto en Las Palmas de Gran Canaria

La suspensión durante agosto de las actuaciones folclóricas de los domingos en el Pueblo Canario se acordó a propuesta de los representantes de las agrupaciones participantes, según ha aclarado el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Pedro Quevedo. El edil sostiene que la decisión no partió de la Concejalía, que se limitó a aceptar la petición al considerarla razonable.

Quevedo hizo esta precisión tras la publicación de una información sobre el parón de una actividad que se celebra cada domingo desde hace 70 años y que regresará en septiembre a su emplazamiento habitual. «Este parón y esta suspensión en el mes de agosto se ha producido a propuesta de los representantes de los grupos», afirmó. El concejal añadió que el Ayuntamiento puede acreditar «fehacientemente» que fueron los colectivos quienes plantearon la interrupción temporal.

La programación regresa a lo largo de septiembre al mismo emplazamiento con el horario habitual

La programación reúne habitualmente los domingos, entre las 11.00 y las 12.00 horas, a las agrupaciones San Cristóbal, Roque Nublo, Chemida y Poliguanches. Las actuaciones forman parte de la actividad estable del Pueblo Canario y se han mantenido durante décadas como una cita regular con la música y los bailes tradicionales.

Parones por el covid y la anterior licitación

En su historia reciente, el programa solo había sufrido dos interrupciones. La primera se produjo durante la pandemia de covid-19 y la segunda en el verano de 2025, cuando un problema con la licitación impidió mantener las funciones. En esta ocasión, el Ayuntamiento recalca que el descanso de agosto responde a una propuesta de la representación de los propios grupos.

El responsable municipal explicó que la Concejalía entendió que era razonable conceder unas semanas de descanso a unas agrupaciones que actúan durante todo el año. También vinculó la aceptación de la propuesta a las condiciones del espectáculo durante el verano, especialmente por las altas temperaturas de las mañanas de agosto.

«Lo que ha hecho esta concejalía es aceptar, por entender que es razonable, que se produzca un parón de grupos que están todo el año actuando y, además, en unas condiciones complicadas, sobre todo por el calor en Las Palmas de Gran Canaria», señaló.

Quevedo defendió además el respaldo municipal a las tradiciones populares y aseguró que Las Palmas de Gran Canaria es el municipio canario que «en mayor medida protege y promueve» el folclore propio. Las actuaciones se retomarán en septiembre, una vez concluido el parón acordado para agosto. Para ese mes está prevista la finalización del contrato con la actual empresa gestora, aunque la sociedad municipal Turismo LPA ya ha iniciado la licitación del nuevo.