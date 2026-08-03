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Guanarteme completa el asfaltado de una veintena de calles

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha renovado más de 43.500 metros cuadrados de calzada en el barrio con una inversión cercana a 1,2 millones de euros

Asfaltado en la calle Vergara del barrio de Guanarteme.

Asfaltado en la calle Vergara del barrio de Guanarteme. / LP/DLP

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La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha terminado el asfaltado de una veintena de calles de Guanarteme, una actuación que ha permitido renovar más de 43.500 metros cuadrados de calzada con una inversión cercana a 1,2 millones de euros.

Los trabajos han alcanzado algunos de los principales ejes del barrio, entre ellos la Carretera del Rincón, la avenida Príncipe de Asturias y el tramo de Mesa y López situado entre la plaza de América y la calle Costa Rica.

La renovación del firme se ha extendido también a Guarela, Numancia, Párroco Francisco Rodríguez Rodríguez, Castillejos, Vergara, Lepanto, El Salvador, Espartero, Perú, Puerto Rico, Paraguay, Panamá, Portugal, Pelayo, Antonio Medina Vega, Churruca y Salvador Manrique de Lara.

Las obras continúan en Alcaravaneras

La intervención forma parte de uno de los tres lotes adjudicados a comienzos de año dentro de esta fase del Plan de Asfaltado municipal. Con su finalización, el Consistorio ha completado ya dos de esos contratos, después de concluir previamente las obras en la avenida de Escaleritas.

El tercer lote continúa en Alcaravaneras, donde se está renovando el pavimento de 16 calles. Cuando terminen esos trabajos, quedará cerrada esta fase del programa de mejora de las calzadas.

40 millones hasta 2031

El concejal de Vías y Obras, Carlos Díaz, destacó que la actuación permitirá mejorar la seguridad y las condiciones de circulación, además de prolongar la vida útil del pavimento y reducir las necesidades de mantenimiento.

Noticias relacionadas y más

El Plan de Asfaltado comenzó en 2024 y prevé movilizar 40 millones de euros hasta 2031 para intervenir en cerca de 500 calles de los cinco distritos de la ciudad. En sus dos primeros años, el Ayuntamiento ha destinado más de ocho millones de euros a la renovación del firme en distintos barrios de la capital.

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