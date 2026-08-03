Más de 245 marinos desamparados en el Puerto de Las Palmas: 18 casos de abandono en 23 años

En Japón añaden al nombre de los barcos la palabra maru (círculo), en Malta se colocaba el ojo de Osiris en la proa, en Portugal se iluminaban los acantilados y en otros lugares se hacen promesas a la virgen del Carmen o se colocan velas en las ventanas de los pueblos pesqueros, todo ello para intentar garantizar que los marineros regresaran a casa a salvo. Sin embargo, a la preocupación por las condiciones del mar, se añade desde hace décadas el riesgo de que los armadores abandonen a su suerte a las tripulaciones, tal como ocurrió en mayo con las ocho personas que trabajaban a bordo del Lady Mina y quedaron desamparadas en el Puerto de Las Palmas hasta que la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF) intercedió por ellos.

Este no es un caso aislado y aunque el convenio internacional de transporte marítimo ha ido endureciendo las normas y las herramientas para evitar y solucionar estas situaciones, lo cierto es que se conocen al menos 18 casos similares en el recinto portuario de Las Palmas de Gran Canaria desde 2001, dos de ellos en 2026. La base de datos conjunta de la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Marítima Internacional recoge 15 que afectaron a 245 marinos. De todos estos casos, once ya están resueltos, uno está inactivo, dos disputados y dos no están resueltos aún (Lady Mina y Profesor Mikhaylo Alexandrov). Sin embargo, a este listado hay que sumarle el Kaptain Rusak -que no aparece en la relación- pero sigue atracado en el puerto de la capital grancanaria, y el Polar Star.

Los últimos abandonos registrados en La Luz

Los dos últimos casos registrados son los del Grona Kestrel y el Lady Mina, que llegaron a La Luz este año con 15 y ocho tripulantes, respectivamente. En el caso del primero, la resolución fue rápida y el armador del carguero de bandera de Islas Marshall abonó los salarios y asumió los costes de la repatriación de sus marinos a Filipinas, Ucrania, Rusia y Azerbaiyán. Según la base de datos consultada, se le debía a los trabajadores 147.176 dólares por dos meses.

Para quienes viajaban en el Lady Mina, por ahora solo se ha encontrado una solución parcial a su situación gracias a la ITF, que les ayudó a regresar a sus países.

El 'Kaptain Rusak' y el 'Profesor Mikhaylo Alexandrov' permanecen aún en el Puerto de Las Palmas / E.M.A.

Dos pesqueros embargados en el Puerto de Las Palmas

Algunos de estos abandonos se resuelven sin que sus historias salgan a la luz pública, pero otros han saltado a las páginas de los periódicos, como ocurrió con buques como el Kaptain Rusak y el Profesor Mikhaylo Alexandrov, que aún siguen abarloados en el Puerto de Las Palmas. Se trata de dos pesqueros embargados por un juzgado de lo Mercantil debido a las deudas de su armador, entre ellas los salarios impagados a tres marineros ucranianos que permanecieron a bordo como tripulación de guardia. La subasta que permitiría saldar los impagos se ha demorado porque Ucrania y Rusia se disputan la titularidad de las embarcaciones. Uno de los tripulantes regresó a Ucrania, pero los otros dos decidieron quedarse en Gran Canaria dado el conflicto bélico que se vive allí.

El convenio internacional de transporte marítimo, que fue modificado en 2026,ha endurecido la normativa para evitar abandonos y cuenta con las herramientas necesarias para resolver estas situaciones. Gonzalo Galán

Las del Polar Star fueron circunstancias distintas, puesto que el problema derivó del impago de 1,6 millones de dólares a Astican por las reparaciones realizadas al buque.

Dieciséis casos desde comienzos de siglo

En el listado conjunto realizado por la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Marítima Internacional se citan también el Atlantic Star, (2009) con 15 tripulantes y una deuda salarial de 274.582 dólares; el Geminis, desamparado desde 2002 con dos marinos y una deuda de 60.000 euros; el Palanga Spirit, con 16 personas a bordo; el Marín, con seis; el Frio V con 17 trabajadores, el Star Skn-151, con 18 personas; el Zein I, que en 2022 dejó a su suerte a 45 tripulantes en La Luz, pero ha protagonizado otros episodios similares en otros lugares, la última vez con el nombre de Aljabera en febrero; El Hunter, con 22 tripulantes; el Apollo Sun, con siete; el Koubia, con nueve, el Boffa, con 29; y el Dubreka con 16.

Los marineros del 'Muezzinoglu' llegaron a pescar para alimentarse y uno de ellos murió electrocutado

También recoge el caso del Muezzinoglu, un carguero turco que quedó a la deriva en la zona de fondeo de Las Palmas con tripulantes que acumulaban entre tres y cinco salarios que sumaban cerca de 100.000 dólares. Los marineros se vieron obligados a pescar para alimentarse y uno de ellos murió electrocutado.

Más controles frente al abandono de tripulaciones

El Zein I protagonizó el caso más numeroso, con 45 tripulantes abandonados en 2022

El portavoz de la ITF, Gonzalo Galán, explica que el convenio internacional de transporte marítimo, que fue modificado en 2026,ha endurecido la normativa para evitar abandonos y cuenta con las herramientas necesarias para resolver estas situaciones. La dificultad está en los barcos cuya documentación está falseada, como el Lady Mina.

En este momento, la Organización Marítima Internacional tiene registrados 62 abandonados en España y 1.722 casos en todo el mundo.