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La Luz pudo ser el Algeciras del Atlántico

Imagen de archivo de parte de la plantilla de estibadores de La Luz

Imagen de archivo de parte de la plantilla de estibadores de La Luz / ESTHER MEDINA ÁLVAREZ / ESTHER MEDINA ÁLVAREZ

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Juan F. Fonte

Juan F. Fonte

Allá en la década de los años 60 del pasado siglo se presentó en el puerto de La Luz una comisión internacional en nombre de las importantes navieras Sea Land y Maersk que buscaban emplazamiento estratégico para construir una gran terminal de contenedores, con el fin de canalizar el incipiente tráfico que se avecinaba a nivel mundial tras el desarrollo del citado medio de transporte, como así ha ocurrido en los últimos 60 años.

Tras los informes de la mencionada comisión, se decidió que el lugar ideal para ubicarla era la Bahía de Algeciras y así fue como surgió el macropuerto que todos conocemos, al estar en las rutas marítimas que utilizando el canal de Suez a través del Mediterráneo canalizaban el transporte desde el continente asiático hasta Europa, América y África y viceversa. Y el Puerto de La Luz se quedó como un ‘convidado de piedra’ al margen del negocio cuando tuvo una oportunidad única al ser el árbitro de una situación privilegiada, más aún cuando estaban en marcha las obras de la gran Dársena Exterior financiadas por el Banco Mundial. Esto hay que decirlo para que conozcan las nuevas generaciones lo que pudo ocurrir, pero que no cristalizó.

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Fue una oportunidad de oro que se nos escapó y ya podemos comprobar hasta lo que ha llegado este negocio donde solo nos han tocado unas mijagas como simples espectadores en este lado del Atlántico, pero lo revelamos ya que así nos lo contó en su día aquel gran director que tuvo nuestro recinto, el gallego don Juan Argenti Ulloa. De todos modos, como carambola nos ha tocado la multinacional Mediterranean Shiping Company (MSC) que tiene su terminal entre los muelles León y Castillo y Cristóbal Colón, gracias a la iniciativa de aquel recordado empresario Javier Esquível que fue un visionario sobre esta actividad y cuya concesión traspasó en su día.

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