El nuevo parque del Puerto de Las Palmas retrasa su apertura: esta es la fecha prevista

La ciudadanía tendrá que esperar al menos un mes más para poder disfrutar del parque urbano que el Puerto de Las Palmas está construyendo junto al acuario Poema del Mar. La presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada, ha anunciado que la inauguración de este espacio será en septiembre, dos meses después de la fecha prevista inicialmente, que era principios del verano.

La transformación de la explanada donde se están desarrollando los trabajos de la primera fase de este espacio verde es evidente y los trabajos de obra civil culminarán en la primera quincena de agosto. Sin embargo, la instalación del césped y otros remates obligará a retrasar unas semanas más la inauguración.

Beatriz Calzada confirmó a través de las redes sociales a finales de junio que aún había que esperar «tres meses» antes de poder inaugurar este parque al que se sumarán «otros 4.000 metros de zonas verdes» que se desarrollarán «pronto».

Espacios deportivos y juegos infantiles

Mientras, el trabajo en la zona es incesante. Los operarios están ultimando la instalación de los espacios para la práctica deportiva, con aparatos preparados para la calistenia, y de las áreas de juegos infantiles. Además, una vez concluida la reubicación de todas las palmeras y la preparación de los parterres que las rodean, se ha nivelado el suelo y se han dejado preparadas las zanjas para la canalización de los servicios.

Obras del parque del Puerto de Las Pamas / José Pérez Curbelo

También puede atisbarse cómo quedará el paseo cubierto con una pérgola que ofrecerá sombra en esta zona junto al Muelle Sanapú.

Una vez que se haya terminado esta parte del proyecto que ha supuesto una inversión de un millón de euros aproximadamente, se procederá a la plantación de las especies vegetales previstas en el diseño de este espacio verde.

Un parque diseñado para ahorrar agua

Para garantizar la sostenibilidad del nuevo parque, los técnicos encargados de la redacción del proyecto han seleccionado estas plantas de bajo consumo hídrico que ofrecerán sombra y mejorarán la calidad del aire sin que eso conlleve un gran gasto en agua. En concreto, la planificación incluye 134 ejemplares de árboles, palmeras, palmas, pandanos, Callistemon citrinus y Acalypha wikesiana, entre otras especies vegetales.

Además, con el mismo criterio de sostenibilidad, las áreas naturales han sido diseñadas con suelos permeables que facilitarán el aprovechamiento de agua de lluvia. También tienen la particularidad de que evitan la creación de charcos.

El espacio tendrá zonas de calistenia, juegos infantiles y un paseo cubierto por una pérgola

Por otro lado, aparte de la sostenibilidad, el parque urbano que construye el Puerto junto al acuario y la Onda Atlántica ha tenido muy presente la funcionalidad y la accesibilidad, según ha reiterado la Autoridad Portuaria. Por ello, las áreas recreativas, deportivas, culturales y de descanso estarán unidas por senderos construidos con pavimentos antideslizantes y de bajo mantenimiento.

Un futuro parque de 25.000 metros cuadrados

Esta primera fase, calificada por la presidenta de la Autoridad Portuaria como una «intervención blanda» sobre el espacio portuario, es tan solo la arrancadilla de un proyecto aún más ambicioso: un parque de 25.000 metros cuadrados en el Istmo de La Isleta, entre la Avenida de Los Consignatarios, la calle Antonio Armas Curbelo, el suelo ocupado por los centros logísticos de ayuda humanitaria de Cruz Roja Española y el Programa Mundial de Alimentos (PMA).

La reconfiguración de la Avenida de los Consignatarios continúa pendiente del acuerdo entre las administraciones

Precisamente, las naves que ocupan estas dos entidades ha sido uno de los escollos -pero no los únicos- para afrontar la totalidad del proyecto inicial, aunque en marzo se llegó al acuerdo entre las instituciones implicadas y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria entregó el proyecto básico para la construcción del nuevo Centro de Cooperación con África de Cruz Roja en el interior de la Zona Franca del Puerto de la Luz.

La conexión entre el Puerto y la ciudad

Otro de los temas pendientes es la decisión que se adopte para reconfigurar la Avenida de los Consignatarios para acercarla a la GC-1 y garantizar los accesos y conexiones entre La Luz y la ciudad a través de una rotonda, que requiere el el consenso del Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias, además del Consistorio capitalino.