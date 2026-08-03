Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crisis migratoria CeutaObras en la GC-3Chófer de la UD Las PalmasBarrio de Las PerrerasAlerta máxima por altas temperaturasBarrios con más paro en CanariasShirley McLaine y Jessica Lange - Rodaje Gran Canaria
instagramlinkedin

Obras portuarias

El nuevo parque del Puerto de Las Palmas retrasa su apertura: esta es la fecha prevista

Los trabajos de obra civil acabarán durante la primera quincena de agosto, pero la colocación del césped y los últimos remates retrasarán la apertura

Los operarios trabajan en la zona destinada a los juegos infantiles

Los operarios trabajan en la zona destinada a los juegos infantiles / José Pérez Curbelo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Esther Medina Álvarez

Esther Medina Álvarez

Las Palmas de Gran Canaria

La ciudadanía tendrá que esperar al menos un mes más para poder disfrutar del parque urbano que el Puerto de Las Palmas está construyendo junto al acuario Poema del Mar. La presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada, ha anunciado que la inauguración de este espacio será en septiembre, dos meses después de la fecha prevista inicialmente, que era principios del verano.

La transformación de la explanada donde se están desarrollando los trabajos de la primera fase de este espacio verde es evidente y los trabajos de obra civil culminarán en la primera quincena de agosto. Sin embargo, la instalación del césped y otros remates obligará a retrasar unas semanas más la inauguración.

Beatriz Calzada confirmó a través de las redes sociales a finales de junio que aún había que esperar «tres meses» antes de poder inaugurar este parque al que se sumarán «otros 4.000 metros de zonas verdes» que se desarrollarán «pronto».

Espacios deportivos y juegos infantiles

Mientras, el trabajo en la zona es incesante. Los operarios están ultimando la instalación de los espacios para la práctica deportiva, con aparatos preparados para la calistenia, y de las áreas de juegos infantiles. Además, una vez concluida la reubicación de todas las palmeras y la preparación de los parterres que las rodean, se ha nivelado el suelo y se han dejado preparadas las zanjas para la canalización de los servicios.

Obras del parque del Puerto de Las Pamas

Obras del parque del Puerto de Las Pamas

Ver galería

Obras del parque del Puerto de Las Pamas / José Pérez Curbelo

También puede atisbarse cómo quedará el paseo cubierto con una pérgola que ofrecerá sombra en esta zona junto al Muelle Sanapú.

Una vez que se haya terminado esta parte del proyecto que ha supuesto una inversión de un millón de euros aproximadamente, se procederá a la plantación de las especies vegetales previstas en el diseño de este espacio verde.

Un parque diseñado para ahorrar agua

Para garantizar la sostenibilidad del nuevo parque, los técnicos encargados de la redacción del proyecto han seleccionado estas plantas de bajo consumo hídrico que ofrecerán sombra y mejorarán la calidad del aire sin que eso conlleve un gran gasto en agua. En concreto, la planificación incluye 134 ejemplares de árboles, palmeras, palmas, pandanos, Callistemon citrinus y Acalypha wikesiana, entre otras especies vegetales.

Además, con el mismo criterio de sostenibilidad, las áreas naturales han sido diseñadas con suelos permeables que facilitarán el aprovechamiento de agua de lluvia. También tienen la particularidad de que evitan la creación de charcos.

El espacio tendrá zonas de calistenia, juegos infantiles y un paseo cubierto por una pérgola

Por otro lado, aparte de la sostenibilidad, el parque urbano que construye el Puerto junto al acuario y la Onda Atlántica ha tenido muy presente la funcionalidad y la accesibilidad, según ha reiterado la Autoridad Portuaria. Por ello, las áreas recreativas, deportivas, culturales y de descanso estarán unidas por senderos construidos con pavimentos antideslizantes y de bajo mantenimiento.

Un futuro parque de 25.000 metros cuadrados

Esta primera fase, calificada por la presidenta de la Autoridad Portuaria como una «intervención blanda» sobre el espacio portuario, es tan solo la arrancadilla de un proyecto aún más ambicioso: un parque de 25.000 metros cuadrados en el Istmo de La Isleta, entre la Avenida de Los Consignatarios, la calle Antonio Armas Curbelo, el suelo ocupado por los centros logísticos de ayuda humanitaria de Cruz Roja Española y el Programa Mundial de Alimentos (PMA).

La reconfiguración de la Avenida de los Consignatarios continúa pendiente del acuerdo entre las administraciones

Precisamente, las naves que ocupan estas dos entidades ha sido uno de los escollos -pero no los únicos- para afrontar la totalidad del proyecto inicial, aunque en marzo se llegó al acuerdo entre las instituciones implicadas y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria entregó el proyecto básico para la construcción del nuevo Centro de Cooperación con África de Cruz Roja en el interior de la Zona Franca del Puerto de la Luz.

Noticias relacionadas y más

La conexión entre el Puerto y la ciudad

Otro de los temas pendientes es la decisión que se adopte para reconfigurar la Avenida de los Consignatarios para acercarla a la GC-1 y garantizar los accesos y conexiones entre La Luz y la ciudad a través de una rotonda, que requiere el el consenso del Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias, además del Consistorio capitalino.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Todos los barrios de Las Palmas de Gran Canaria por donde pasará el punto limpio móvil en febrero
  2. Desalojo en el campus de Tafira de la ULPGC tras el envío de un correo con amenazas terroristas
  3. El 70048 llega a Las Palmas de Gran Canaria: cuatro trabajadoras de una firma de moda pellizcan el segundo premio de la Lotería de Navidad en Mesa y López
  4. Las escuelas públicas de Las Palmas de Gran Canaria deniegan la matrícula a tres niños por ser sordos
  5. La humedad nos come': Las lluvias agravan la situación de unas viviendas en La Isleta a la espera de su reforma
  6. Las Palmas de Gran Canaria tramita la expulsión del concesionario de El Atlante tras detectar el derribo del local original
  7. Carolina Darias, sobre el cierre de la panadería Miguel Díaz: 'No es una decisión agradable, pero la legalidad no tiene atajos
  8. Las lágrimas de Carolina Darias al saber que Las Palmas de Gran Canaria es finalista a Capital Europea de la Cultura: 'Ha sido difícil, pero ha sido posible

El nuevo parque del Puerto de Las Palmas retrasa su apertura: esta es la fecha prevista

El nuevo parque del Puerto de Las Palmas retrasa su apertura: esta es la fecha prevista

El restaurante de Gran Canaria con vistas al Atlántico que conquista con sus carnes, arroces y pescado fresco

El restaurante de Gran Canaria con vistas al Atlántico que conquista con sus carnes, arroces y pescado fresco

La Luz pudo ser el Algeciras del Atlántico

La Luz pudo ser el Algeciras del Atlántico

El Pueblo Canario suspende las actuaciones folclóricas de los domingos durante el mes de agosto

El Pueblo Canario suspende las actuaciones folclóricas de los domingos durante el mes de agosto

Arrancan las obras con corte total al tráfico en la Circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria

Arrancan las obras con corte total al tráfico en la Circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria

El pequeño barrio de Las Palmas de Gran Canaria donde las calles dan la vuelta al sol

El pequeño barrio de Las Palmas de Gran Canaria donde las calles dan la vuelta al sol

El Mundial que se juega con estampas en un mercadillo improvisado de coleccionistas en Las Palmas de Gran Canaria

El Mundial que se juega con estampas en un mercadillo improvisado de coleccionistas en Las Palmas de Gran Canaria

De un tornillo a un Maserati: así trabaja David Galván, uno de los genios de la lámpara del Puerto de Las Palmas

De un tornillo a un Maserati: así trabaja David Galván, uno de los genios de la lámpara del Puerto de Las Palmas
Tracking Pixel Contents