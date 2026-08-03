Las obras de la estación de bombeo del Teatro de Las Palmas de Gran Canaria cortarán Rafael Cabrera al tráfico en septiembre

Las obras de reparación de la estación de bombeo (ebar) del Teatro obligarán a reformular el tráfico y la movilidad en el entorno. Esta infraestructura clave para mantener en óptimas condiciones en la red de saneamiento de Las Palmas de Gran Canaria sufrió importantes daños con los temporales del último invierno, en especial con la borrasca Therese. La bóveda del colector colapsó, por lo que quedó parcialmente obstruido. Los trabajos comenzaron este lunes, aunque será a mediados de agosto cuando se desaloje el intercambiador del Teatro y en septiembre cuando se corte Rafael Cabrera al tráfico en este punto.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria encargó los trabajos a Emalsa por la vía de emergencia al tratarse de una infraestructura crítica, dado que esta estación bombea el 85% de las aguas residuales de la ciudad. La obra tendrá un coste de unos 3,58 millones de euros y está previsto que dure hasta el mes de noviembre. Las actuaciones estarán divididas en tres fases. La primera arrancó este lunes con el inicio del desmonte de los parterres de la mediana de Rafael Cabrera que discurre paralela entre el intercambiador del Teatro y la plaza Stagno.

Tres fases de obras

Esta primera fase de los trabajos incluye la reubicación de los servicios básicos. Además del desmonte del parterre y la mediana, con el trasplante de los árboles existentes, se verá afectada una conducción de abastecimiento y una línea eléctrica de media tensión. También se trasladará el mobiliario urbano y se colocará señalética informativa. Está previsto que a mediados de agosto se cierre la terminal -cabecera de 11 líneas de Guaguas Municipales-. Las paradas quedarán distribuidas a lo largo de Rafael Cabrera.

La segunda fase arrancará a mitad del mes de septiembre. Será entonces cuando se produzca la mayor afección al tráfico. Para reponer el colector será necesario abrir una zanja que cruce Rafael Cabrera desde la plaza Stagno hasta la estación de bombeo, que está situada bajo la terminal de Guaguas Municipales. La vía quedará completamente cerrada a la circulación en este tramo en los dos sentidos. El Ayuntamiento está diseñando un dispositivo especial de movilidad para poder reordenar la zona.

La avenida de Rafael Cabrera estará cortada, aproximadamente, dos meses. Una vez se haya sustituido el colector por una tubería nueva de material plástico de 1.600 milímetros de diámetro y 17 metros de largo, los trabajos entrarán en su tercera fase. Esta consistirá en la restitución de los servicios que se han visto afectados durante este tiempo. Una vez recubierta la zanja, se procederá al reasfaltado de la vía para poder reabrirla al tráfico.