Mejoras en Lomo Blanco: el Ayuntamiento despliega limpieza urbana y nuevas plantaciones

El barrio de Lomo Blanco arranca el mes de agosto con una actuación de refuerzo de la limpieza urbana y conservación de las zonas verdes que durará semanas. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de las áreas de Limpieza y Parques y Jardines, inicia de este modo la séptima fase de un plan que se extendrá hasta noviembre en La Minilla Alta, Las Coloradas, Lomo Apolinario y El Zardo.

En la entrada del campo de fútbol se plantarán 42 nuevos ejemplares de plantas canarias, además de nuevos helechos, mosteras y arbustos para mejorar las zonas ajardinadas de Lomo Blanco. Los alcorques de las palmeras del parque serán ensanchados para favorecer el desarrollo de los ejemplares. El dispositivo de Limpieza contará con una media de 32 empleados y una docena de vehículos especializados, encargados del fregado de calles, la limpieza integral de papeleras y contenedores, la retirada de residuos y el saneamiento de puntos afectados por vertidos incontrolados.

Más de nueve millones de litros y mil nuevas plantas

Al mismo tiempo, el personal de Parques y Jardines realizará labores de poda, desbroce, deshierbe y nuevas plantaciones. Durante las anteriores fases, el Servicio Municipal de Limpieza retiró más de 58 toneladas de residuos, utilizó más de nueve millones de litros de agua reutilizada y empleó 980 litros de desinfectante para los contenedores y papeleras. Por otra parte, Parques y Jardínes retiró más de 320.000 kilos de restos vegetales y realizó más de mil nuevas plantaciones.

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El objetivo es reforzar con intervenciones intensas y coordinadas la mejora visible del estado de los barrios. El concejal del Área de Higiene Urbana y Carnaval, Héctor Alemán, añade que las actuaciones permiten llegar a todos los distritos y de este modo recuperar espacios públicos para que los ciudadanos tengan un "entorno más limpio y cuidado". Con esta oportunidad se podrá "mejorar la imagen de los barrios" y sus "infraestructuras verdes y sus espacios comunes", destaca la concejala de Desarrollo Estratégico, Sostenibilidad, Energía y Parques y Jardines, Gemma Martínez Soliño.