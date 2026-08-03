El paseo olvidado: ocho años desde la clausura del paseo de Los Nidillos

Casi ocho años más tarde y sin ninguna solución para el paseo de Los Nidillos. El mirador de La Caleta quedó cerrado en el año 2018 tras los desprendimientos ocasionados por el oleaje. Coalición Canaria (CC), a través de su portavoz municipal, David Suárez, reclama al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria una solución definitiva para el tramo. El objetivo es consolidar la roca afectada por la erosión marina, lo que mantiene inutilizada una parte del paseo marítimo y limita su uso por motivos de seguridad.

El cierre afecta al antiguo mirador del Roque de la Cruz, situado entre Las Canteras y El Confital. El acceso fue clausurado en noviembre de 2018 tras un derrumbe que perjudicó la estabilidad de la plataforma donde se encontraba la escultura, de unas cinco toneladas, en homenaje a los supervivientes y víctimas del vuelo JK5022. En mayo del siguiente año el monumento fue retirado y trasladado al mirador de La Caleta, sobre una base más alejada del mar, donde permanece actualmente.

Los problemas del paseo de Los Nidillos, El Confital y Las Canteras

El espacio sigue clausurado desde "hace casi ocho años y el problema no se ha solucionado", afirma David Suárez. El portavoz denuncia la falta de actuación para estabilizar el territorio y devolver el mirador al uso público, como también reclama al gobierno municipal detalles técnicos acerca de los desprendimientos, la existencia de algún proyecto redactado o una estimación del coste de la actuación.

El paseo de Los Nidillos es parte de uno de los más transitados de la ciudad, que utilizan los vecinos y deportistas a diario para desplazarse entre la playa de Las Canteras y El Confital. Por eso, el partido considera que la recuperación de la zona deber ser una prioridad para el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. No es un problema aislado, asegura Suárez, quien menciona otros problemas de la zona como el cierre al baño de la playa de El Confital o las necesidades de conservación del muro de Las Canteras.