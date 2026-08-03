Primer lunes de obras en la GC-3: largas colas en la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria
El primer lunes con la Circunvalación cortada en sentido norte complica la circulación y obliga a miles de conductores a utilizar los desvíos habilitados
La primera jornada laborable tras el cierre de la Circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria (GC-3) en sentido norte ha comenzado con importantes retenciones en la Avenida Marítima y en otros accesos a la capital grancanaria. Las colas se han formado desde primeras horas de este lunes como consecuencia de los desvíos establecidos por las obras de impermeabilización y reasfaltado del puente sobre el barranco Guiniguada.
Los trabajos comenzaron este domingo con el cierre total del tráfico en dirección norte, una medida que se mantendrá durante quince días y que obliga a los vehículos procedentes del sur de la isla a circular por los túneles de San José, la Avenida Marítima y los túneles de Julio Luengo para continuar su recorrido.
El vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria y consejero de Obras Públicas, Augusto Hidalgo, ya había advertido de que la circulación durante estas semanas sería similar a la de una jornada de hora punta en meses de mayor actividad, pese a que agosto registra un menor volumen de desplazamientos.
La GC-3 soporta habitualmente unos 130.000 vehículos diarios, por lo que el corte de uno de sus ramales incrementa notablemente la presión sobre las principales vías de acceso a la ciudad.
Un mes de obras para reducir los plazos habituales
La actuación contempla la impermeabilización del tablero del puente sobre el barranco Guiniguada, la sustitución de las juntas de dilatación y la renovación de unos 18.000 metros cuadrados de firme, con una inversión de 2,2 millones de euros.
Según el Cabildo, la intervención se ejecutará en dos fases. La primera afecta al sentido norte hasta mediados de agosto y, posteriormente, se actuará durante otros quince días en el sentido sur.
La administración insular ha reforzado los equipos de trabajo con unos veinte operarios especializados para reducir la duración de unas obras que, en condiciones normales, podrían prolongarse durante varios meses.
Mientras duren los trabajos, las autoridades recomiendan planificar los desplazamientos con antelación, utilizar rutas alternativas cuando sea posible y extremar la precaución al circular por las zonas afectadas.
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