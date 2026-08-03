El Pueblo Canario suspende las actuaciones folclóricas de los domingos durante el mes de agosto

Todos los domingos desde hace 70 años, el Pueblo Canario se convierte en escenario de los cantares y las melodías tradicionales con actuaciones de cuatro agrupaciones folclóricas. En su historia reciente, esta cita solo ha experimentado dos parones: en el año de la pandemia por covid-19 y en el verano de 2025, cuando hubo un problema con la licitación del contrato. Este agosto vuelve a apagarse momentáneamente la música, tras una decisión del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, aunque la actividad se reanudará con la llegada de septiembre.

El espectáculo dominguero, que se celebra entre las 11:00 y las 12:00 horas, cuenta habitualmente con las agrupaciones folclóricas de San Cristóbal, Roque Nublo, Chemida y Poliguanches. Aunque no ha sido posible contactar con el Ayuntamiento, el presidente de Poliguanches, Matías Delgado Tejera, especula que la decisión podría estar vinculada al parón de las actuaciones que también realizan en sábados alternos en la Plaza de España: "Como es la misma adjudicataria, nos comentaron si podíamos descansar en agosto".

Algunas voces proponen vacaciones escalonadas para que no cese la actividad durante todo un mes

Tal y como cuenta Delgado, las actuaciones de Plaza de España son más controvertidas que las de Pueblo Canario. Mientras que en el primer caso la música alcanza a muchos vecinos y la gente que transita por el entorno, en el segundo caso solo la escuchan aquellas personas que acuden expresamente al encuentro. Por ese motivo, considera que a lo mejor el objetivo del parón es "dejar descansar a la gente de Mesa y López y tenerlos un mes sin ruido, que para algunos lo es".

En cualquier caso, matiza que hay una "cantidad importante" de personas mayores que se han quedado sin actividades para este mes. Por ese motivo, considera que el año que viene se podrían organizar las vacaciones para que no se pongan todas al mismo tiempo, sino de forma escalonada.

«Si es un sitio donde hay folclore todo el año, debe haberlo todo el año», apuntan desde una de las agrupaciones

Desde la Agrupación Folclórica San Cristóbal consideran que es "una pena" haber detenido temporalmente las actuaciones, ya que en su día trasladaron que estaban dispuestos a realizar las funciones que les correspondían. Aunque no tienen del todo claro el motivo, suponen que el parón puede estar ligado al periodo vacacional o una previsión de menor afluencia de público. De un modo u otro, sostienen que "las tradiciones hay que mantenerlas", por lo que "si es un sitio donde hay folclore todo el año, debe haberlo todo el año".

El presidente de la Federación de Agrupaciones Folclóricas de Gran Canaria, Alberto Alejandro Benítez, opina que quizá tiene algo que ver con una disminución de la afluencia. Por ello, insiste en la necesidad de encontrar vías para potenciar el folclore, que señala como una "fuente de riqueza" dentro de la cultura canaria.

Voluntad por mantener las tradiciones

Delgado recuerda que las agrupaciones tienen una gran voluntad por mantener las tradiciones, tal y como demuestra su iniciativa a la hora de seguir actuando, tanto en el pasado como en el presente. "Hubo una paralización de un año por parte del Ayuntamiento y del Cabildo, pero un par de agrupaciones lo sacaron adelante yendo sin caché. Los grupos continuaron tocando y al año se recuperó el asunto", relata.

Eso no quita que este tipo de actividades puedan verse afectadas en el futuro, ya que "la voluntad política es la que manda". Así, reflexiona que "ahora contamos con un concejal que se interesa por el folclore canario", pero "no sabemos qué podrá ocurrir en las próximas elecciones". En ese sentido, sus aspiraciones están claras: "Esperemos que se continúe con la misma tónica".