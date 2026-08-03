El restaurante de Gran Canaria con vistas al Atlántico que conquista con sus carnes, arroces y pescado fresco

Hay restaurantes que no solo conquistan a sus clientes por su propuesta gastronómica, sino que la experiencia comienza antes de probar sus elaboraciones. Ese es el cado de El Mirador del Atlante, un establecimiento situado en Las Palmas de Gran Canaria donde la cocina se combina con las vistas al océano Atlántico, ofreciendo a los clientes una experiencia perfecta para desconectar y disfrutar.

Los creadores de contenido @viajandocontanda han visitado el restaurante y no han dudado en recomendar la experiencia a sus seguidores. "Un restaurante donde puedes disfrutar de entrantes, arroces, pescados frescos y una espectacular selección de carnes mientras contemplas el mar", comentan.

Una carta con diferentes opciones

La propuesta gastronómica de El Mirador del Atlante busca ofrecer diferentes platos en su carta y que sus clientes puedan disfrutar de un almuerzo o cena satisfactorio. Entre sus elaboraciones destacan opciones como:

Langostinos crujientes

Croquetas de gambas al ajillo

Gyozas de carne y langostinos

Longorones

Para quienes prefieren sabores del mar, el restaurante ofrece propuestas como la ensalada de pulpo y aguacate o el tartar de atún.

Arroces y carnes a la brasa

El restaurante también cuenta entre sus platos principales con arroces para quienes busquen disfrutar de esta elaboración en la capital. La paella de mariscos frescos y el arroz meloso de bogavante son algunas de al opciones que tienen en carta.

Sin embargo, uno de los principales reclamos del establecimiento son sus carnes. La carta incluye opciones como el solomillo al ajo tostado o el cachopo de solomillo Angus. "Para los amantes de la carne, también tienen tomahawk y chuletón de ternera canaria a 60 €/kg, cortes italianos a 75 €/kg y chuletón Simmental alemán a 90 €/kg", señalan los creadores de contenido.

Una parada obligatoria para quienes buscan disfrutar de un almuerzo o cena en la capital con vistas al océano Atlántico.

Horario y ubicación

El Mirador de Atlante se encuentra en la Carretera del Rincón, km 2, en Las Palmas de Gran Canaria. Cuenta con 4,2 estrellas en Google, una valoración que refleja la satisfacción de quienes han visitado el establecimiento y han disfrutado tanto de sus platos como de las vistas.

Abre de martes a sábado de 13:00 a 00:00 horas, mientras que los domingos reduce su horario y ofrecer servicio de almuerzos de 12:30 a 17:00 horas. Lunes el restaurante permanece cerrado por descanso del personal.