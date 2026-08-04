Buscan a un hombre de 36 años desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria

El Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) ha difundido una alerta para localizar a Darian Gonzalo P. G., un hombre de 36 años desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria.

Según la información recogida en el cartel oficial, se desconoce su paradero desde el viernes 31 de julio de 2026. Las autoridades piden que cualquier persona que pueda aportar información se ponga en contacto con la Policía Nacional.

La desaparición se produjo el 31 de julio

La alerta sitúa la desaparición en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, aunque no aporta datos sobre el lugar concreto en el que fue visto por última vez ni sobre la ropa que llevaba en ese momento.

Darian mide aproximadamente 1,65 metros. Tiene los ojos negros y el pelo castaño, corto y liso. El aviso no especifica su constitución física.

La fotografía incluida en el cartel muestra su rostro para facilitar que pueda ser reconocido por la ciudadanía.

Piden avisar al 091 ante cualquier información

El Centro Nacional de Desaparecidos solicita colaboración para encontrarlo. Cualquier dato que ayude a determinar dónde se encuentra debe comunicarse a la Policía Nacional a través del teléfono 091.

Ante una posible localización, se recomienda trasladar la información directamente a las autoridades, indicando el lugar, la hora y cualquier detalle que pueda resultar útil, en lugar de difundir datos sin comprobar en redes sociales.

Ficha del desaparecido. / Policía Nacional

La investigación sobre su paradero continúa abierta.

Los datos para ayudar a reconocerlo

Nombre: Darian Gonzalo P. G.

Edad: 36 años.

Altura: 1,65 metros.

Ojos: negros.

Pelo: castaño, corto y liso.

Lugar de desaparición: Las Palmas de Gran Canaria .

. Fecha de desaparición: 31 de julio de 2026.

El llamamiento permanece activo y cualquier información puede resultar relevante para avanzar en su localización.