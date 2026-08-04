"La ciudad quedó completamente bloqueada": CC cuestiona el dispositivo de movilidad por el cierre del viaducto del Guiniguada

Coalición Canaria sostiene que el dispositivo preparado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Cabildo no fue suficiente para absorber el tráfico desviado por el cierre de la Circunvalación. Su portavoz municipal, David Suárez, señala la escasa presencia de agentes y la falta de cambios en los semáforos de Julio Luengo como dos de las causas que agravaron las retenciones del lunes.

La Avenida Marítima recibió buena parte de los vehículos que suelen circular por el viaducto del Guiniguada. En hora punta, las colas llegaron hasta el cruce de Jinámar. Los mayores problemas se concentraron a la salida de los túneles de San José y en Julio Luengo, donde se acumuló el tráfico que trataba de enlazar con la GC-2 hacia el norte.

El atasco se extendió pronto a las calles interiores. La autovía del Guiniguada permaneció congestionada durante buena parte del día. Primero de Mayo, utilizada por muchos conductores para evitar la Avenida Marítima, también terminó colapsada. Hubo además retenciones en Rafael Cabrera, Bravo Murillo, la subida de Mata y el paseo de Chil, sobre todo en el tramo más próximo al Puerto.

Las Palmas de Gran Canaria sigue siendo una gran ciudad también en verano David Suárez — Concejal de CC en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Suárez añadió a esa lista Pío XII y Tomás Morales. El portavoz aseguró que recorrió durante la tarde varias de las zonas afectadas y no encontró agentes regulando el tráfico fuera de Julio Luengo. En algunos momentos, afirmó, «la ciudad quedó completamente bloqueada».

CC reclama cambios en Julio Luengo

La formación considera que el Cabildo debió modificar los ciclos semafóricos de Julio Luengo para facilitar la salida de los vehículos procedentes de la Avenida Marítima. Suárez pide una «gestión dinámica» de los semáforos, adaptada al volumen de tráfico de cada momento.

Otras

También reclama más policías locales y agentes de movilidad en los cruces y accesos donde las colas impiden las incorporaciones y dificultan el paso de las guaguas.

La congestión alcanzó igualmente Tafira. La carretera entre La Calzada y Almatriche absorbió los desplazamientos procedentes de los municipios del interior y de los barrios de Marzagán con destino a Siete Palmas y Tamaraceite. La circulación quedó prácticamente detenida en la GC-110, a la altura de la Casa del Gallo, durante las horas punta.

Una hora más por cada servicio de transporte

El cierre también está castigando al transporte de pasajeros y mercancías. La Federación de Empresas de Transportes de Canarias acepta que las obras se hayan programado en agosto, pero habla de una situación de «asfixia» para las compañías.

La patronal calcula retrasos cercanos a una hora por servicio y un aumento del consumo de combustible de alrededor del 25%

La patronal calcula retrasos cercanos a una hora por servicio y un aumento del consumo de combustible de alrededor del 25%. Su secretario general, José Ángel Hernández, alerta de la «pérdida de eficiencia», el incremento de los costes y las alteraciones en las líneas de transporte público.

La FET advierte además del estrés que soportan los conductores profesionales, que siguen sometidos a los tiempos del tacógrafo aunque permanezcan atrapados en las colas.

Regular Torre Las Palmas, la plaza de América y los túneles de San José

La organización empresarial pide reforzar la regulación en Torre Las Palmas, la plaza de América y las conexiones de los túneles de San José. También reclama ajustar los semáforos para dar «la máxima fluidez» al tráfico en dirección norte.

Las retenciones han alcanzado asimismo los accesos al Puerto de La Luz y las conexiones de pasajeros y mercancías. Suárez cree que las administraciones confiaron demasiado en la caída del tráfico durante agosto. «Las Palmas de Gran Canaria sigue siendo una gran ciudad también en verano», afirmó.

CC reclama que el dispositivo se revise de inmediato, con más agentes en la calle y cambios en la regulación semafórica antes de que el cierre de la Circunvalación pase al sentido sur en la segunda quincena de agosto.