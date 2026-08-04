Deportes marítimos
Así es el curso de verano que acerca la Vela Latina a los jóvenes en el Puerto de Las Palmas
La Fundación Puertos de Las Palmas y la Federación de Vela Latina reúnen en agosto a más de 50 menores por semana en el Muelle Deportivo
La Fundación Puertos de Las Palmas y la Federación de Vela Latina Canaria de Botes han puesto en marcha la segunda edición de su curso de iniciación a la vela, que reúne durante el mes de agosto a más de 50 niños y niñas cada semana en las instalaciones federativas del Muelle Deportivo del Puerto de Las Palmas.
El programa está dirigido a participantes de entre 8 y 16 años y busca acercarlos a la práctica de uno de los deportes tradicionales vinculados al patrimonio marítimo de Canarias. Las actividades permiten también conocer el entorno portuario y la relación histórica de la Vela Latina Canaria con el Puerto de La Luz.
Formación dentro y fuera del agua
El curso combina contenidos teóricos y prácticos. Durante las distintas jornadas, los alumnos aprenden los fundamentos de la navegación en botes de Vela Latina Canaria y participan en talleres, juegos y actividades relacionadas con el medio marino.
La programación incluye además contenidos sobre la historia de esta modalidad deportiva y sobre la evolución de la actividad marítima y portuaria de la capital grancanaria.
La presidenta de la Fundación Puertos de Las Palmas, Beatriz Calzada, señaló que la continuidad del proyecto refleja el interés de las familias por este tipo de actividades.
«La acogida que vuelve a tener este curso confirma que estamos contribuyendo a acercar nuestro patrimonio marítimo a las nuevas generaciones. Los niños y niñas no solo aprenden a navegar, sino que descubren la importancia del puerto y del mar en la historia y el desarrollo de nuestra tierra», afirmó.
Grupos por edades y participación familiar
La segunda edición mantiene la organización de los participantes en grupos según su edad, con el objetivo de adaptar el aprendizaje a los distintos niveles. También se ha reforzado el equipo de monitores encargado de las sesiones.
Entre las actividades previstas figura el Día de las Familias, una jornada en la que padres, madres y otros familiares podrán conocer el desarrollo del curso y compartir la experiencia con los menores.
La iniciativa pretende fomentar, además de la práctica deportiva, valores como el trabajo en equipo, el respeto, el esfuerzo y el conocimiento de las tradiciones marítimas. Con su continuidad durante este verano, ambas entidades mantienen su colaboración para acercar la Vela Latina Canaria y la cultura portuaria a la infancia y la juventud.
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