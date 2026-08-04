«Te debemos mucho»: el homenaje a un policía de Las Palmas de Gran Canaria

Después de más de 40 años de servicio, el inspector Jorge Luz cuelga el uniforme y pone fin a una larga trayectoria en la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria.

El cuerpo municipal ha querido despedirlo con un mensaje cargado de reconocimiento y emoción, en el que recuerda sus cuatro décadas de noches, días, calles y servicio público.

«Hoy lo despedimos así. Gracias por tu servicio, por tu entrega y por el legado que dejas. Te debemos mucho», señala la Policía Local en su homenaje.

Cuatro décadas al servicio de Las Palmas de Gran Canaria

La carrera profesional de Jorge Luz ha estado ligada durante más de cuatro décadas a las calles de la capital grancanaria.

La Policía Local lo define como «escudo y referencia para todos», una frase con la que subraya su papel dentro del cuerpo y el vínculo construido durante años de trabajo junto a compañeros y ciudadanos.

Su jubilación cierra una etapa marcada por el servicio diario, los turnos nocturnos y la atención a innumerables situaciones en la ciudad.

Un homenaje a la entrega y al legado

El mensaje de despedida pone el foco no solo en la duración de su trayectoria, sino también en la huella que deja entre quienes han compartido servicio con él.

«Cuatro décadas de noches, de días, de calles y de servicio», resume el cuerpo municipal al recordar una carrera dedicada a la seguridad y a la atención ciudadana.

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La retirada del inspector representa también un relevo generacional dentro de la Policía Local, que despide a uno de sus miembros más experimentados después de toda una vida profesional con el uniforme.