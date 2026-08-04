Fuegos de San Lorenzo 2026: cuándo son y qué conciertos habrá antes

Las fiestas de San Lorenzo afrontan desde este miércoles, 5 de agosto, su tramo principal con conciertos, actos infantiles, celebraciones religiosas y la tradicional noche de fuegos. El programa se prolongará hasta el 22 de agosto.

La agenda comienza este miércoles con una conferencia sobre la tradición pirotécnica de las fiestas, a las 18.30 horas en el centro cívico, y una exhibición musical de niños y jóvenes a las 21.30. El jueves estará dedicado a los mayores, con una convivencia en el CEIP San Lorenzo y el espectáculo Homenaje, de Elías Uche y Mariachi Peleón.

Merengue y papahuevos como antesala de los fuegos

El viernes se celebrará el Merengue Fest con Grupo Arena, Furia Joven y Armonía Show. El sábado llegará el Encuentro de Papahuevos, acompañado por la Banda Guiniguada, además de actividades infantiles y la Gran Gala Drag Queen, presentada por Yanely Hernández.

La víspera de San Lorenzo comenzará el domingo 9 con repique de campanas y voladores. Por la noche actuarán Reina de Sal y Los 600 antes de la quema de fuegos artificiales y el volcán de voladores, prevista para la una de la madrugada del lunes 10.

Muestra de artesanía Tasate con motivo de las Fiestas de San Lorenzo. En la imagen, Pilar Pardo (izd) y Virginia González (dcha), hilandera. / Andrés Cruz / LPR

La festividad de San Lorenzo continuará con la feria y exposición de ganado, la función religiosa en honor al patrón y la procesión por las calles del pueblo. Por la noche se celebrará la Gran Gala de San Lorenzo, con la entrega de distinciones y el espectáculo Inmensos. Tributo a Raphael y Rocío Jurado.

Durante los días siguientes habrá un encuentro folclórico, jornada de precios reducidos en las atracciones, humor con Maestro Florido, conciertos y una noche latina. El sábado 15 se celebrará la procesión de la Virgen del Buen Suceso, además de una fiesta de la espuma, un tributo a Coldplay y una verbena.

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El domingo 16, la Feria de la Papa y la Verbena del Solajero cerrarán los actos principales. El programa concluirá el sábado 22 con una excursión a la playa de Mogán.