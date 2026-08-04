Fiestas
Fuegos de San Lorenzo 2026: cuándo son y qué conciertos habrá antes
El programa festivo se desarrollará hasta el próximo 22 de agosto con conciertos, actos infantiles, celebraciones religiosas y la tradicional noche de fuegos
Las fiestas de San Lorenzo afrontan desde este miércoles, 5 de agosto, su tramo principal con conciertos, actos infantiles, celebraciones religiosas y la tradicional noche de fuegos. El programa se prolongará hasta el 22 de agosto.
La agenda comienza este miércoles con una conferencia sobre la tradición pirotécnica de las fiestas, a las 18.30 horas en el centro cívico, y una exhibición musical de niños y jóvenes a las 21.30. El jueves estará dedicado a los mayores, con una convivencia en el CEIP San Lorenzo y el espectáculo Homenaje, de Elías Uche y Mariachi Peleón.
Merengue y papahuevos como antesala de los fuegos
El viernes se celebrará el Merengue Fest con Grupo Arena, Furia Joven y Armonía Show. El sábado llegará el Encuentro de Papahuevos, acompañado por la Banda Guiniguada, además de actividades infantiles y la Gran Gala Drag Queen, presentada por Yanely Hernández.
La víspera de San Lorenzo comenzará el domingo 9 con repique de campanas y voladores. Por la noche actuarán Reina de Sal y Los 600 antes de la quema de fuegos artificiales y el volcán de voladores, prevista para la una de la madrugada del lunes 10.
La festividad de San Lorenzo continuará con la feria y exposición de ganado, la función religiosa en honor al patrón y la procesión por las calles del pueblo. Por la noche se celebrará la Gran Gala de San Lorenzo, con la entrega de distinciones y el espectáculo Inmensos. Tributo a Raphael y Rocío Jurado.
Durante los días siguientes habrá un encuentro folclórico, jornada de precios reducidos en las atracciones, humor con Maestro Florido, conciertos y una noche latina. El sábado 15 se celebrará la procesión de la Virgen del Buen Suceso, además de una fiesta de la espuma, un tributo a Coldplay y una verbena.
El domingo 16, la Feria de la Papa y la Verbena del Solajero cerrarán los actos principales. El programa concluirá el sábado 22 con una excursión a la playa de Mogán.
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