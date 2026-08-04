Las Palmas de Gran Canaria incrementa un 64% la inversión para mantener sus instalaciones deportivas

El Instituto Municipal para la Actividad Física y el Deporte (IMD) del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha licitado, este martes 4 de agosto, el servicio de conservación y mantenimiento de las instalaciones eléctricas, de iluminación, protección contra incendios y aparatos elevadores de los centros deportivos municipales, con un presupuesto base de licitación de 1.460.518,64 euros y una duración inicial de tres años.

El contrato tiene un valor estimado de 2.729.941,38 euros, contemplando posibles prórrogas previstas y las modificaciones contractuales permitidas por la legislación vigente. Además de incrementar un 64% la inversión anual destinada a los servicios.

La concejala de Deportes y presidenta del IMD, Carla Campoamor, señala que “esta licitación nos permitirá seguir garantizando que las instalaciones deportivas municipales se mantengan en las mejores condiciones de seguridad, funcionamiento y conservación para que la ciudadanía pueda disfrutar de ellas con todas las garantías”.

El contrato se divide en dos lotes para gestionar cada sistema

El primero, con un presupuesto de 1.424.215,64 euros, comprende el mantenimiento de las instalaciones eléctricas, de iluminación y de protección contra incendios. El segundo, dotado con 36.303 euros, está destinado a la conservación y mantenimiento de los ascensores de los recintos deportivos municipales.

La prestación comprende tanto el mantenimiento preventivo como el correctivo

El servicio abarcará la red de instalaciones deportivas gestionadas por el IMD, que incluye pabellones polideportivos, complejos deportivos, campos de fútbol, pistas deportivas, piscinas municipales y pistas de petanca.

La prestación comprende tanto el mantenimiento preventivo como el correctivo. Entre las actuaciones previstas figuran las revisiones periódicas para detectar y corregir posibles deficiencias antes de que afecten al funcionamiento de los equipamientos, así como la reparación de averías que puedan comprometer la seguridad o el normal desarrollo de la actividad deportiva.

Servicio permanente de atención a averías urgentes las 24 horas del día

En las incidencias de máxima prioridad, como fallos eléctricos que afecten al funcionamiento de las instalaciones, averías en los sistemas de protección contra incendios o personas atrapadas en ascensores, la empresa adjudicataria deberá responder en un plazo máximo de dos horas y restablecer el servicio con la mayor celeridad posible, de acuerdo con los tiempos establecidos en el pliego y durante todos los días del año.

A su vez, el contrato incorpora medidas para mejorar la eficiencia energética y reducir el impacto ambiental, por lo que la empresa adjudicataria deberá optimizar el consumo energético de las instalaciones, aplicar criterios de gestión ambiental y garantizar el reciclaje de los materiales sustituidos durante las labores de mantenimiento.

La licitación también prevé la digitalización de la gestión del servicio mediante una aplicación informática para el control del mantenimiento y las incidencias, así como la elaboración de un inventario informatizado del patrimonio deportivo objeto del contrato que permita al IMD realizar un seguimiento de las actuaciones y del estado de las instalaciones.

Nuevos estándares de calidad elevados en la prestación del servicio

El pliego establece requisitos técnicos para el personal encargado de cada especialidad, que deberá desarrollar los trabajos debidamente identificados y conforme a los procedimientos de calidad, eficiencia, prevención de riesgos laborales y normativa técnica vigente.

El contrato contribuirá a prolongar la vida útil de las instalaciones Carla Campoamor — Concejala de Deportes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Además de facilitar la incorporación de las nuevas instalaciones deportivas municipales que entren en funcionamiento durante su vigencia, y adaptarse al crecimiento de la red de equipamientos deportivos, dentro de los límites previstos por la legislación de contratos del sector público.

En este sentido, Campoamor añade que "todo ello contribuirá a prolongar la vida útil de las instalaciones, mejorar su funcionamiento y garantizar espacios seguros, sostenibles y plenamente operativos para la práctica deportiva". Concluyendo así que con este contrato, el Ayuntamiento busca reforzar el mantenimiento de la red deportiva municipal mediante un servicio más eficiente, actualizado, y preparado para responder a las futuras necesidades de la ciudad.