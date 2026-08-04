Las Palmas de Gran Canaria no encuentra empresas para ejecutar cuatro obras por 5,4 millones de euros

La ampliación de la Universidad Popular del Cono Sur y del Centro Polivalente Suárez Naranjo, la rehabilitación de la plaza de Isla Perdida y la terminación del vial de la calle Cantabria han quedado pendientes después de que ninguna de las cuatro licitaciones recibiera ofertas. Los contratos, valorados en conjunto en 5.446.349 euros, fueron declarados desiertos por la Mesa de Contratación de Las Palmas de Gran Canaria.

Tres actuaciones están financiadas mediante el Plan Adicional de Inversiones del Cabildo y la calle Cantabria, con el Plan de Cooperación insular. El Consistorio deberá decidir ahora si vuelve a sacar los proyectos a concurso en las mismas condiciones o revisa los presupuestos, los plazos o las exigencias técnicas.

La Universidad Popular del Cono Sur concentra la mayor inversión

La actuación de mayor cuantía es el acondicionamiento de los edificios 1 y 5 del antiguo colegio Carlos Navarro, en el paseo de San José, para ampliar la sede de la Universidad Popular Juan Rodríguez Doreste. El contrato salió a licitación por 3.137.572 euros y contemplaba un plazo de ocho meses.

Tres de las actuaciones están financiadas mediante el Plan Adicional de Inversiones del Cabildo

El proyecto debía completar la recuperación del antiguo complejo educativo, donde ya fueron rehabilitados los edificios 2 y 3. El edificio 1 albergaría salas para danza, teatro y otras actividades escénicas, además de espacios expositivos, oficinas y dependencias administrativas. El edificio 5 se destinaría principalmente a vestuarios y aseos adaptados.

Carlos Navarro ganará salas culturales y nuevos espacios exteriores

La intervención incluía también la remodelación de unos 2.240 metros cuadrados de espacios exteriores, con nuevas rampas, escaleras y plataformas accesibles, reparación de muros y jardines, renovación del alumbrado y mejora del drenaje.

La declaración de desierto retrasa una obra llamada a ampliar la actividad de la Universidad Popular en el Cono Sur y afecta al contrato que concentra más de la mitad de la inversión prevista en las cuatro actuaciones.

La plaza de Isla Perdida seguirá pendiente de rehabilitación

También ha quedado sin adjudicatario la rehabilitación de la plaza de Isla Perdida, situada entre las calles Judas Tadeo y Simón Cananeo. La obra tenía un presupuesto de 1.052.120 euros y un plazo previsto de ocho meses.

La intervención pretende resolver los daños provocados por el deterioro y el colapso parcial del antiguo colector de aguas pluviales que discurre bajo la plaza. Los estudios detectaron asentamientos, grietas y desplazamientos en muros, rampas y pavimentos, relacionados tanto con el estado de las canalizaciones como con la escasa capacidad portante del terreno.

Problemas en la calle Cantabria en el Risco de San Juan / JUAN CARLOS CASTRO

Micropilotes y una nueva red de pluviales para Isla Perdida

La solución proyectada incluye una nueva red de saneamiento y pluviales por fuera de la plaza, la anulación y el relleno del colector existente, el saneamiento del terreno y la construcción de nuevos muros de hormigón armado sobre micropilotes y anclajes.

El Ayuntamiento deberá decidir ahora si mantiene las condiciones de los contratos o revisa plazos, precios y exigencias

Después se reconstruirían las rampas, los pavimentos, los imbornales y las canalizaciones, mientras que los muros volverían a revestirse con piedra basáltica.

Suárez Naranjo ampliará sus espacios para actividades vecinales

La ampliación del Centro Polivalente Suárez Naranjo tampoco recibió propuestas. El contrato había salido a licitación por 960.133 euros y fijaba un plazo de siete meses.

El proyecto prevé construir una planta sobre el inmueble actual sin alterar el funcionamiento de las dependencias existentes. La ampliación incorporaría una sala polivalente, despachos, oficinas, aseos adaptados, un pequeño office y un cuarto de instalaciones. También se planteaba habilitar pérgolas y más de 140 metros cuadrados de espacios exteriores cubiertos.

El centro quedará preparado para crecer con otra planta

Con la actuación, el centro alcanzaría una superficie construida total de unos 2.217 metros cuadrados. La estructura quedaría preparada para permitir en el futuro otra planta. El proyecto incluye además ascensor, recorridos accesibles, iluminación led regulable, mejoras de aislamiento térmico y acústico y una cubierta preparada para instalar paneles solares.

La obra aumentaría los espacios disponibles para actividades vecinales y culturales. Su ejecución dependerá ahora de una nueva convocatoria o de la reformulación del expediente.

La calle Cantabria acumula otro retraso en San Juan

La cuarta licitación desierta es la terminación de la actuación en el muro de contención de la calle Cantabria, en San Juan. El contrato estaba valorado en 296.522 euros y contemplaba un plazo de cuatro meses.

Los cuatro procedimientos deberán revisarse antes de que las actuaciones puedan adjudicarse

La obra debía completar el recorrido peatonal que comunica las calles Candil y Miguel Servet, en una zona de fuertes desniveles. Incluye la regularización de la parte superior del muro ya construido, la ejecución del pavimento, la colocación de barandillas y la mejora de la accesibilidad.

Un vial peatonal para conectar Candil y Miguel Servet

El proyecto contempla un pavimento de hormigón tipo gunita, con acabado antideslizante, además de excavaciones, retirada de escombros y plantación de especies autóctonas como tabaibas, cardones y tajinastes.

Esta actuación arrastra una tramitación compleja desde 2021. El contrato inicial, adjudicado para demoler el antiguo muro y levantar una nueva estructura, acabó resuelto en abril de 2024 después de varias incidencias durante la ejecución. Posteriormente se realizaron trabajos de emergencia para completar y rellenar la estructura sustentada sobre micropilotes.

Las cuatro obras quedan pendientes de una nueva tramitación

La nueva licitación de la calle Cantabria correspondía a la fase final, centrada en terminar la urbanización situada sobre el muro y abrir la conexión peatonal. La declaración de desierto vuelve a aplazar una obra vinculada a la seguridad y la movilidad de los residentes de San Juan.

Los cuatro procedimientos deberán revisarse antes de que las actuaciones puedan adjudicarse. Además del retraso, la nueva tramitación puede obligar a modificar presupuestos o condiciones técnicas.